韓女團Baby DONT Cry新歌拍MV 吃蟲吊鋼絲不驚跨年來台獻唱

韓國女團Baby DONT Cry帶著第二張數位單曲《I DONT CARE》正式回歸。（寬寬整合行銷提供）

韓國女團Baby DONT Cry帶著第二張數位單曲〈I DONT CARE〉正式回歸，以更升級的音樂氣勢與舞台表現，展現出不斷成長的全新樣貌，4位成員李玹（Yihyun）、Kumi、Mia、Beni，在6月以出道單曲《F Girl》正式亮相，憑藉紮實的歌唱實力、舞台掌控度備受矚目，短時間內就奠定新世代女子團體的新勢力地位。

若說「F Girl」是在可愛又率真的視覺包裝下，道出對自我的篤定與真誠，那麼這次的全新單曲《I DONT CARE》，則是把這份信念徹底延伸到音樂與態度之中，用更直接、更堅定的聲音宣布：「就算別人怎麼說，我一點也不在乎 I DONT CARE！」

在製作陣容方面，〈I DONT CARE〉同樣展現出國際級規格，這首歌由多位韓國與海外知名製作人共同參與打造，其中包括 The Black Label製作人VVN與IDO負責作詞作曲，力求在旋律線條與節奏感上，符合全球K-pop聽眾的喜好與聆聽習慣。同時，曾為The Weeknd、Ariana Grande、Chris Brown等國際巨星，以及G-Dragon、TWICE、Le Sserafim等頂級K-pop藝人操刀作品的製作人Tommy “TBHits” Brown也加入〈I DONT CARE〉的製作陣容，讓這首歌在音色細節、氛圍營造與完成度上更顯亮眼。

Baby DONT Cry憑新歌〈I DONT CARE〉，不只呈現出更升級的音樂完成度，在態度上也顯得更加大膽、自信，單曲一上線便成功打入韓國音源榜單，在Melon HOT100取得亮眼成績，相較出道時期有明顯躍升，也讓外界對她們未來的發展更加期待。

在MV拍攝現場，也發生了許多讓成員印象深刻的趣事，李玹分享，在馬路場景拍攝時，突然有看起來多到像上千隻的鳥群一口氣從空中掠過，畫面壯觀到讓她至今難忘；而在預告中出現的集體吶喊橋段，因為必須大聲喊叫，結果竟有不少小蟲子飛進嘴裡，成員們只好自嘲「是額外補充的蛋白質」，在笑聲中完成拍攝。

Kumi則提到，一開始需要吊鋼絲的場景其實讓她有點緊張，但真正嘗試之後卻覺得異常有趣，拍到後來甚至會主動換不同姿勢挑戰，期待能拍出更多有趣畫面。Mia回憶自己的個人鏡頭時說，有一場是在舞台上，配合立麥拍攝，台下觀眾席只有Beni一個人坐在那裡看著她，Beni始終帶著滿足的微笑目不轉睛，讓她一度害羞又好笑，不過也因為有這樣的陪伴，讓她在鏡頭前放鬆許多，現場氣氛變得溫暖輕鬆，那一幕也成了她在MV裡最難忘的一場戲。

Beni則表示，這次拍攝累積了許多「成長實感」的瞬間，除了公司代表Psy特地到現場探班，一再稱讚她們「真的做得很好」、「畫面很漂亮」之外，比起《F Girl》時期，這回收到更多肯定，讓她忍不住在心裡對自己說：「啊，我真的有進步了。」她也透露，在拍攝馬路上龍捲風場面的背影鏡頭時，由於風沙太大，眼睛其實是緊閉著的，但成品畫面中完全看不出來，讓她鬆了一口氣。

特別值得一提的是，Baby DONT Cry繼先前為KPM宣傳並於台中參與KPM演出後，又將登上淡水八里舞台，為歌迷帶來滿滿的新能量，今年八里跨年舞台邀請到這組韓國大勢新星女團演出，更是她們首度公開參與的跨年演出。成員們一聽到能再次與海外歌迷相見，便興奮表示：「這是我們的第一場海外跨年演出，一切都好期待喔！」

