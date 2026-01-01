韓女團Baby DONT Cry 登跨年顏值圈粉 樋口愛自彈自唱直播愛心洗版

【緯來新聞網】2026 新北八里跨年演唱會找來韓國新生代女團Baby DONT Cry，以及日本創作歌手樋口愛，先後登上八里河畔舞台。為了這次跨年演出，Baby DONT Cry特地動員將近20人來台準備舞台，對於才出道幾個月的她們而言，可說是相當重視的一次海外亮相。

韓國新生代女團 Baby DONT Cry登上新北跨年舞台。（圖／寬寬整合行銷提供）

演出當晚Baby DONT Cry還驚喜加碼翻唱前輩 Red Velvet的知名歌曲《Bad Boy》，一開口立刻引爆現場尖叫。雖然出道時間不長，但穩定的演唱實力與舞台表現已獲得不少肯定，直播聊天室瞬間被「真實力」、「顏值擔當」、「已被圈粉」等留言洗版，人氣快速累積。

日本創作歌手樋口愛在跨年舞台自彈自唱受到好評。（圖／寬寬整合行銷提供）

日本創作歌手樋口愛在舞台上自彈自唱，表演同樣受到好評。她此次來台演出團隊近 10 人，一身喜氣紅色造型登台，格外吸睛。晚會開始前，線上平台就不斷出現網友詢問「愛醬幾點上台」，可見期待度之高。當她真正登場時，直播畫面瞬間被滿滿愛心符號洗版，氣氛熱烈。

