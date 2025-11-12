韓女團i-dle主唱薇娟睽違三年半推出迷你二輯《MY, Lover》，親自參與專輯製作，銷量突破二十萬張！在台舉辦快閃店推出限定小卡

「You say my name──即使離別之後，那個名字仍在回響。」在冬日前夕的微光裡，韓國女團i-dle主唱薇娟（Miyeon）帶著第二張迷你專輯《MY, Lover》回來了。這張作品延續她對音樂的細膩執著，也象徵從少女聲線到成熟歌手的蛻變。她以愛為題，寫下屬於每個人的思念與重生。

曾是BLACKPINK出道組的練習生 最終成為i-dle主唱出道

i-dle 在2018年以歌曲〈LATATA〉出道， 以「創作女團」聞名，成員們親自創作、編曲、設計舞台風格，從〈TOMBOY〉的叛逆自信到〈Queencard〉講述容貌焦慮的幽默自嘲，都讓這個團體成為 K-POP 世代女性的象徵。出生於仁川的薇娟，自幼學琴、學唱，更曾是BLACKPINK出道組的練習生之一。離開YG娛樂之後，她在Cube娛樂重新啟程，最終成為i-dle的主唱成功出道。

i-dle成員（左起）Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華

睽違三年半推出第二張迷你專輯Solo回歸

2022 年，薇娟以首張迷你專輯《MY》正式 solo 出道，名稱同時有著「Miyeon」名字縮寫的寓意，她在專輯中展現清亮的音色與細膩的情感；三年半後，她帶著《MY, Lover》回歸。這張專輯延續「MY」系列的核心精神：從「我」到「愛」，以更成熟的視角書寫情感。專輯收錄七首歌曲，其中包括薇娟與韓國創作歌手Colde合作的〈Reno〉、主打曲〈Say My Name〉、以及她親自作詞的〈F.F.L.Y〉與〈You And No One Else〉等。

薇娟說：「第一次solo的時候，因為疫情，沒能親眼見到粉絲。這次，我希望能用音樂，真實地和他們相遇。」她回憶創作過程時坦言，〈Say My Name〉誕生於「想呈現最自然的自己」的念頭。這是一首關於離別後仍存留的名字與記憶的歌。鋼琴旋律乾淨而克制，當她唱出副歌那句「You say my name」，似乎有一種情緒穿越時空，既是告別，也是重逢。

《MY, Lover》概念照

親自參與專輯製作 唱出愛的各種面向

薇娟與Colde合作的歌曲〈Reno〉以帶有憂鬱氣息的吉他循環為基底，兩人獨特的音色交織，歌曲後段情感逐漸堆疊，最後釋放，描繪出愛情中近乎瘋狂的片刻。另一首〈F.F.L.Y〉則是她心中的秘密信箋，曲名代表 「For Forever Loving You」，卻從未在歌詞中出現。她說：「愛的情感太多樣了，難以用一句話定義。我希望寫出讓每個人都能共感的故事。」

〈Reno〉歌曲海報與概念照

歌曲〈Space Invader〉則以「重力消失、被吸入宇宙」的意象描繪分手後的空虛感，木吉他旋律融合薇娟溫柔的歌聲，流露出孤獨卻堅強的力量，也營造出在宇宙中漂浮般的寂靜氛圍。〈You And No One Else〉由薇娟親自作詞，描繪「愛的陰影與光」；〈Petal Shower〉將「傷痛後再次綻放」比喻為花瓣飛舞的瞬間，高音傳達「走出低谷、重新綻放」的生命力；最後，〈Show〉則象徵整段情感旅程的收尾，展現出經歷愛與成長後的自我接納與釋懷。

《MY, Lover》概念照

《MY, Lover》發行首週銷量突破 20 萬張，創下薇娟個人新高，主打曲〈Say My Name〉登上韓國Bugs音源榜冠軍，這樣的成績，象徵她從團體主唱蛻變為獨立音樂人的印記。她在回歸Showcase上說：「我想讓大家看到成熟的我，第一張專輯是拼圖的開端，這次我把那幅圖繼續完成。」

《MY, Lover》發行首週銷量突破 20 萬張，創下薇娟個人新高

專輯快閃店11月14日開幕 滿額贈「台北限定」紀念小卡

這份名為「愛」的拼圖，如今延伸到台北。自11月14日起，《MIYEON 2nd Mini Album [MY, Lover] POP-UP》將登上台北信義新天地A8館3樓，現場販售以專輯為靈感的限定商品，從半拉鍊上衣、毛毯、肩背包到毛絨小包吊飾，皆以柔和色調重現她的溫柔氣息。快閃店也推出限量小卡活動，消費滿額就能將「台北限定小卡」帶回家，成為台灣粉絲與薇娟之間的專屬紀念。

《MIYEON 2nd Mini Album [MY, Lover] POP-UP》活動資訊

