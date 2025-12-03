韓女團TWICE、i-dle明年來台 登大巨蛋接力唱

（中央社記者洪素津台北3日電）韓國女團TWICE日前宣布明年3月21、22日在台北大巨蛋開唱，今天演唱會主辦單位更宣布將於4日幫他們在台北101牆面點燈祝福，另一女團i-dle今天也宣布明年3月7日將登上大巨蛋。

TWICE成員子瑜在高雄演唱會時曾高喊：「我們台北見！」明年3月21和22日她們將登上台北大巨蛋。今天主辦單位在社群宣布，將在4日晚上6時至9時於台北101牆面為TWICE點燈。

而另一韓國女團i-dle今天則宣布，將於2026年3月7日在台北大巨蛋舉辦演唱會，反倒成為第1組登上大巨蛋的韓國女團。她們的全新巡演將從明年2月21日在首爾開跑，一路唱到台北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱及香港等地。（編輯：龍柏安）1141203