韓女團YOUNG POSSE邀粉秀廚藝 吃辣炒年糕甜喊：跟大家黏黏

南韓女團YOUNG POSSE成員Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun、Jieun 13日舉辦完首次台灣專場演唱會《2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]》後，14日邀請近百位粉絲齊聚，並讓幸運粉絲挑戰當「黑白大廚」製作辣炒年糕秀廚藝。YOUNG POSSE也藉由「年」與「黏」的諧音，甜喊：「希望『年年』都能跟心愛的TELEPOSSE『黏黏』！」

YOUNG POSSE預告2026年推出兩首新歌。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE 14日邀請幸運粉絲挑戰製作辣炒年糕。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE在首次台灣專場《2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]》中，一開始以青春氣息滿溢的〈POSSE UP！〉與〈MACARONI CHEESE〉讓全場粉絲嗨翻，接著帶來〈FREESTYLE〉、〈ATE THAT〉等多首在YouTube創下千萬點擊率的熱門歌曲。

但最讓粉絲們直呼「不虛此行」的，是Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun偷偷抽出時間苦練中文歌，因此當人氣歌手高爾宣OSN家喻戶曉〈Without You〉音樂一下，全場粉絲驚呼連連，YOUNG POSSE用標準的中文咬字演唱，也讓粉絲不禁跟著打節拍並哼唱起來，直喊：「誠意滿分！太感動了！」

YOUNG POSSE成員YEONJUNG（左至右）、JIANA、SUNHYE、JIEUN與DOEUN近日來台開唱。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE 14日聊到演唱〈Without You〉這首歌時，成員YEONJUNG坦言：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』還可以挑戰，但RAP部分就難。」而當天與粉絲做年糕，自認廚藝最好，同時包辦吃貨，成員一致公認的是JIANA則靦腆地說：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃的份量跟一般人一樣。」最後YOUNG POSSE也預告2026年預計會推出兩首新歌。

