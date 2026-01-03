韓女星再爆誇張事蹟！前經紀人控「車內大戰」逼觀看

韓國知名喜劇演員朴娜勑（박나래）近日遭控涉嫌職場霸凌。（圖／翻攝自朴娜勑 IG）





韓國知名喜劇演員朴娜勑（박나래）近日遭控涉嫌職場霸凌。其前經紀人指稱，朴娜勑多次在車內後座與男乘客發生性行為，期間還曾反覆踢踹駕駛座，險些造成嚴重交通事故。

車內大戰強迫經紀人目睹

根據韓媒《Daum》報導，朴娜勑的前經紀人於去年（2025）12月18日向勞動部遞交請願書，控訴朴娜勑及其同行友人涉及職場霸凌。他指出，朴娜勑多次在車內後座與男乘客發生性行為，並表示「儘管由於車輛的特性，無法避免這種情況或離開座位，但朴娜勑利用其雇主身份，強迫我們親眼目睹並親耳聽到這種令人不快的狀況。」

朴娜勑所屬經紀公司則向法院申請查封其位於梨泰院的住所，指控她涉及職場霸凌、處方詐欺及拖欠演出費等情事，法院隨後核准查封。前經紀人也以特別攻擊罪、虛假陳述誹謗罪及違反《資訊通訊網路利用促進及資訊保護法》為由提出告訴；朴娜勑則反訴對方意圖敲詐勒索並挪用公款。

此外，朴娜勑遭爆疑似接受非法醫療治療，使其形象再度受創。目前她已全面暫停演藝活動，並退出MBC《我獨自生活》與tvN《驚人的星期六》等節目。

