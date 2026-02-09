韓女星打音波出包「臉大面積二度燒傷」睡醒崩潰怒喊告

珉娥公開自己臉部燙傷照。（圖／翻攝自珉娥IG）

韓國女團AOA前成員珉娥（權珉娥）近日在社群平台自曝遭遇醫美事故，引發外界震驚。她透露，因近期工作邀約增加，希望以更好的狀態亮相，日前前往診所接受睡眠音波拉提，未料術後卻出現嚴重燒傷，臉部大面積受損，宛如「毀容」般的傷勢，讓她身心承受極大壓力，讓她身心備受打擊。

珉娥在IG曬出多張受傷照片，只見臉頰佈滿紅斑、水泡與滲液痕跡，皮膚明顯剝落，狀況相當嚴重。她回憶，自己在麻醉中接受療程，醒來時卻感到宛如皮肉被撕裂般的劇痛，當場忍不住落淚。照鏡子時發現臉部表皮一層層捲曲脫落，讓她感到極度恐慌與無助。

事後經醫師診斷，珉娥被確認為「深層二度燒傷」，全身約10%的燙傷面積幾乎集中在臉部。她坦言，直到親身經歷，才知道燙傷的疼痛如此難熬，母親也因此心疼落淚。她同時質疑診所作業流程，指出術前未進行完整皮膚評估，也未簽署相關同意文件，對於院方前後說法不一的解釋，更讓她感到難以接受。

由於臉部傷勢尚未恢復，珉娥目前已暫停所有工作行程，包括原本規劃的復出計畫也被迫喊停。她坦言，接下來仍需長期接受燙傷與疤痕治療，未來是否留下後遺症仍是未知數。雙方協商未果後，她已委託律師準備提告，盼為自己討回公道。事件曝光後，不少粉絲留言替她加油，也呼籲大眾正視醫美風險與安全問題。

