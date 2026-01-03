韓女星搭車「後座活春宮」狂踢椅背 前經紀人全程目睹崩潰提告
40歲的韓國搞笑天后朴娜勑，過去憑藉《我獨自生活》等節目紅遍全韓，甚至抱回百想藝術大獎女子綜藝獎與MBC演藝大賞等殊榮。沒想到近期她深陷非法用藥疑雲，連前經紀人都跳出來指控她職場霸凌，令外界感到相當震驚。2日媒體披露的訴狀內容相當勁爆，竟遭前經紀人控訴在車內後座與男友活春宮，險害出車禍。
前經紀人駕車目睹活春宮
據《Channel A》報導，前經紀人已向勞動局遞交申訴書，控告她職場霸凌，內容指出，朴娜勑無視經紀人在前座開車，逕自在後座與男性友人車震激戰，讓下屬被迫在前方全程「旁聽」活春宮，對員工來說無疑是精神上的騷擾，痛批根本是利用職權強迫員工接收不雅聲色。
激烈車震險釀禍
更誇張的是，朴娜勑車震時還忘我踢踹駕駛座背板，導致駕駛受到干擾，差點引發嚴重的交通事故，藉此證明為遭權勢職場霸凌的原因。這份陳述書已在12月送往首爾地方勞動廳的江南分廳，當局預計本月約談相關人士進行說明。
朴娜勑黑料連爆危及事業
目前朴娜勑所屬公司冷處理未回應，日前針對前員工的爆料，曾反控該員工涉嫌挪用公款2500萬韓元（約54萬台幣）。此外，韓媒Dispatch也揭發她涉及非法醫療風波，種種爭議讓朴娜勑的演藝事業面臨前所未有的危機。
