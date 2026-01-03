韓女星遭控 「車內活春宮」狂踢椅背！前經紀人崩潰提告霸凌

40歲韓國喜劇女星朴娜勑（박나래）2006年出道，參加節目《喜劇大聯盟》、《我獨自生活》走紅並獲得第56屆百想藝術大獎女子綜藝獎、MBC演藝大賞年度演藝人獎。去年底朴娜勑捲入非法用藥風波，又遭前經紀人提告霸凌，昨(2日)媒體曝光她遭提告的理由，竟是和男友在車後座車震，讓負責開車的前經紀人不堪其擾。

據《Channel A》報導，朴娜勑前經紀人日前向勞動局正式提告霸凌，申訴書曝光，前經紀人表示：「曾在坐在駕駛座開車的當下，朴娜勑居然在後座與一名男性友人直接發生性行為」，讓前經紀人被迫欣賞活春宮，前經紀人更指出：「由於車輛正在行駛中，在這種狀態下遭受無法避免的騷擾，朴娜勑利用自己是雇主的身分，迫害員工在視覺、聽覺上接收到不想面對的景象」。

朴娜勑前經紀人更說，她和男性友人啪啪啪時還會用腳踢駕駛座的椅背，導致車輛前進過程中差點發生車禍，認為朴娜勑的失控行為就是權勢職場霸凌，而據知該份申訴書上月就已經提交給首爾地方勞動廳的江南分廳，本月相關當局會請朴娜勑前經紀人出面說明。

而對於前經紀人爆料車震，朴娜勑目前的公司仍未做出回應，但上月曾反擊說：「我們目前已確認前經紀人挪用約2500萬韓元（約54萬台幣），正在尋求應對措施。」《Dispatch》上月則踢爆朴娜勑通過非執業人員偷施打不法針劑，所謂的「打針阿姨」A某曝光，SHINee的溫流和KEY被捲入，溫流透過公司否認，KEY則是承認接受過A某的治療，上月17日宣布暫停演藝工作。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

