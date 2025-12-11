韓女星驚爆「恐怖霸凌」！前經紀人再爆：偷打不明點滴
娛樂中心／李明融報導
南韓知名女星朴娜勑近期遭爆出多項爭議，原本她在8日對外表示已與爆料者「解開誤會」，企圖平息風波，然而「前經紀人A」日前接受《搜查班長》訪問強調雙方根本沒有和解，也沒聽到對方一句道歉，且A也表示這起爭議並非單一事件所引發，是在長期合作下，對於她工作上的態度、私下對待人的品性等事件逐漸累積起來，還曾被她痛罵「做事做得跟狗一樣，那你幹嘛還做！」，A也拿出證據指出朴娜勑接受「注射姨母」施打點滴的畫面，感嘆朴娜勑的個性一輩子是不會改了。
朴娜勑遭前經紀人爆料，任職期間遭遇被霸凌的對待。（圖／翻攝自X）
事實上朴娜勑並未達成和解，卻對外聲稱事情已經解決落幕。（圖／翻攝自＠wooju1025 IG）
朴娜勑日前遭爆出職場霸凌經紀人，除了拖欠薪水、愛喝酒、動不動飆罵工作人員，她只好退出節目，並在8日對外表示已經私下達成和解，想結束這起爭議。未料，前經紀人A受訪再度爆料雙方根本沒有和解，他表示8日晚間朴娜勑打電話請A到家中，表示想釐清誤會，在場有藝人本人、現任經紀人、朴娜勑好友，結果當晚朴娜勑不僅沒有道歉，且到場時看到她似乎喝了些酒，帶點醉意說道「我們去唱歌好了」，雙方談話一路拖到凌晨，A就在未定案的情況下回家，結果隔天卻看到朴娜勑發文表示「和解了」，讓A相當錯愕。
A表示朴娜勑疑似找來「點滴阿姨」多次注射不明點滴，可能有濫用藥物情形。（圖／翻攝自X）
A表示受到朴娜勑長期低劣人品影響下，逐漸壓垮對她的好印象，他回憶某天拍攝前提醒朴娜勑「要記得準備道具」，朴娜勑表示「不需要」，卻在開拍當天，叫他馬上變出紅酒、野餐墊等道具，A表示無法找到道具，結果朴娜勑當場飆罵「做事做得跟狗一樣，那你幹嘛還做，是不是要好好教訓你一次了」，最後A提交辭呈，朴娜勑卻反而打給節目製作單位痛罵「你們今天為何欺負我的經紀人」，將自己的過錯怪罪給別人，且A離職後也遲遲拿不到薪水；除此之外，A也曝光朴娜勑疑似濫用藥物的照片，朴透過一名「點滴阿姨」多次注射不明點滴，A強調這些照片不是用來威脅，而是為了防止危急狀況發生，該「點滴阿姨」看起來也不是專業醫師，他質疑「如果不是醫生的話，不能這樣打點滴」。消息曝光後，立刻在南韓各大論壇上掀起討論，而朴娜勑暫無回應。
