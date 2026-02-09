韓女星「做醫美慘遭毀容」！臉部10%深二度燒傷 權珉娥痛訴：皮肉像紙一樣剝落

權珉娥做醫美出意外。翻攝Instagram @new.kma

前南韓女團 AOA 成員權珉娥近日傳出嚴重醫療意外。她於個人社群平台控訴，在接受海芙音波拉提（Shurink）療程後，因診所疏失導致臉部與頸部大面積燒傷。權珉娥公開多張怵目驚心的傷照，畫面中可見其臉部發紅、起泡且皮膚脫落，她心碎表示，這次事故不僅讓她承受極大的生理痛苦，更導致原定於 2 月的所有演藝行程全數取消，精神狀態幾近崩潰。

權珉娥臉部深二度燒傷。翻攝Instagram @new.kma

術後驚見皮膚捲曲脫落 院方將責任推給儀器

權珉娥透露，1 月 24 日為了以更好的狀態迎接即將到來的工作機會，前往長期光顧的醫美診所進行 600 發拉提療程。不料麻醉醒來後，迎接她的卻是如撕心裂肺般的劇痛。她形容當時照鏡子的情景：「皮膚因為燒傷而一層層脫落、捲了起來，滿臉都是膿水和水泡。」事後，診所院長堅稱操作過程無誤，將事故原因歸咎於「探頭耗材不良」。然而權珉娥質疑，診所在術前並未進行詳盡的皮膚診斷，也未依法要求她簽署當次的療程同意書，程序上明顯有瑕疵。

珍貴工作機會全泡湯 恐慌症復發不惜對簿公堂

此次事故對權珉娥的事業造成重擊，由於傷勢嚴重，直到 2 月底都無法上妝或塗抹防曬。她語帶哽咽地表示：「這些是好不容易才迎來的機會，現在全部都泡湯了，每天都在跟工作夥伴道歉。」除了面臨高額的金錢損失，權珉娥也坦言恐慌症因此復發。原本希望院長能誠意和解，補償因無法工作導致的實質損失，但對方卻強硬要求透過「法律程序」釐清金額。對此，權珉娥決定不再隱忍，目前正準備對該診所提出民事與刑事訴訟，爭取應有的公道。

深陷多年訴訟泥淖 嘆加害者人權反受保護

事實上，這並非權珉娥第一次捲入法律糾紛。她感嘆自己另一件官司已打了四年多，如今又要面對新的訴訟，身心俱疲。她在貼文中語帶諷刺地寫道：「我國法律對加害者人權的考量，似乎與受害者一樣重要，這點真令人羨慕。」儘管目前仍處於治療黑暗期，且不確定是否會留下永久性疤痕，權珉娥仍強調會透過司法程序獲得公正判決，不再接受任何形式的推託與敷衍。

