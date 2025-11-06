韓女星「未經前夫同意」 移植兩人胚胎受孕順利產女

43歲韓國女星李施昤（原藝名：李詩英）曾演過電視劇《花樣男子》，近年作品則是《Sweet Home》。今年3月她透過公司證實和大她9歲企業家前夫趙承賢離婚，未料7月李施昤突然承認懷孕，並表示是在未經前夫同意下，移植兩人過去存的胚胎「做人成功」，昨(5日)她宣布順利產下一女，引發話題。

李施昤過去和神話成員「前進」曾交往半年分手，後來因拍電視劇需求，李施昤投入訓練拳擊，2013年還拿到第24屆韓國業餘拳擊聯盟會長杯全國女子拳擊大賽48公斤級的冠軍，甚至一度入選國家隊。2017年她宣布閃婚，帶球嫁給企業家趙承賢，隔年初生下1子，一家三口還曾上實境節目分享家庭婚姻生活。

今年3月，韓媒報導李施昤與企業家老公8年婚變正在申請離婚，女方公司回應：「雙方互相圓滿協商後，正在走離婚手續」；7月李施昤投下震撼彈宣布懷孕，她表示自己生第一胎時還不成熟，有很多不足之處，「當時我跟自己發誓，如果在有新生命時，我絕不會反覆再讓自己後悔」。

李施昤說，前一段婚姻中她花很多時間想生第二胎，和前夫去做了人工受孕、取精取卵，但一直沒成功，離婚後，生育單位表示受精卵冷凍5年的時間將到期要廢棄，「因此我做了決定，將受精卵移植（到體內）」，「雖然男方不同意我這麼做，但我會承擔我做這個決定的重量」，並坦言不想活在生第一胎時後悔的心情，依舊期待有小孩，才做這個決定。

昨李施昤曬出和二胎女兒的照片，宣布生下千金，說：「我覺得這是上帝賜給我身為母親的禮物，我會讓妳幸福一輩子」，並感謝醫療團隊，而她的前夫趙承賢知道她又懷孕後，表示會對女兒的未來負責，共同承擔身為父母的責任。見此，網友回：「不明白，都離婚了為什麼還要生這個男人的孩子？」、「猜：因為愛大兒子，想讓兩個孩子同父同母」、「有錢的話生多少孩子都無所謂吧，就想要個二胎」、「一方不同意還能繼續使用冷凍胚胎懷孕？」。

