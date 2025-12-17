韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖

韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。

公開對比照 好友驚呼「完全不同人」

在15日播出的SBS綜藝節目《同床異夢2 - 你是我的命運》中，洪允和邀請了圈內好友到家裡作客。席間，她親自準備低卡健康餐，展現了嚴格的飲食管理。當眾人聊到減肥話題時，洪允和為了證明自己的努力，當場公開一張減重30公斤前的舊照，立刻引來眾人驚呼「這不像你」，顯見減肥前後的差異之大。

洪允和努力控制飲食，2周內就已明顯消除下巴肉。（圖片來源：YouTube SBS）

風子成功減25公斤 成眾人新榜樣

當天同樣成為焦點的還有風子。洪允和一見到她就驚呼：「你也瘦太多了吧！」風子近期成功減去約25公斤，外貌變化巨大，連穿衣風格都從過去的8XL號，變成現在的XL號。她的瘦身成效不僅成為話題，也激勵了在場好友。

看著洪允和的健康餐，風子開玩笑說：「在你家住一個月，應該能再瘦10公斤。」風子分享，自己減肥初期曾借助醫師處方藥物，但因為出現副作用，後來改以飲食控制和運動為主，目前正以健康方式維持身材。

洪允和幾乎不碰澱粉類主食、酒精，但還是能吃得豐盛。（圖片來源：YouTube SBS）

洪允和的最後減重挑戰 目標再減20公斤

洪允和在節目中表示，她今年的總目標是減去40公斤，目前已成功減去約20公斤，正朝著最後的20公斤目標邁進，希望能讓身體變得更健康，遠離心血管疾病。

洪允和的飲食法相當嚴格，包括米飯、酒、麵包、年糕等常見食物都完全不吃，但平時會自己嘗試各種創意減脂食譜，例如用豆乳麵製作低卡拌麵，以及用豆腐、雞蛋等材料製作「豆腐鬆餅」。她強調，即使減肥「還是要吃得很美味」，希望在吃飽、吃想吃的食物的前提下，無壓力地瘦身。

洪允和常使用豆腐做出各種美味料理。（圖片來源：YouTube SBS）

節目尾聲，洪允和對著鏡頭幽默喊話：「我到處說我體重是兩位數了，拜託媒體幫我寫篇新聞吧！」可愛的請願又引來一陣笑聲。兩位喜劇女星的瘦身奮鬥記，不僅帶給觀眾歡樂，也傳遞了積極追求健康的正面能量。

