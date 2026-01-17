韓女星NANA遭歹徒入室搶劫反被告傷害 警：正當防衛不起訴

韓國京畿道警方日前宣布，針對女團「After School」前成員、演員NANA（本名林珍兒）被控殺人未遂及特殊傷害案件，已做出不起訴決定，認定其行為屬於正當防衛。

NANA遭歹徒反告殺人未遂及特殊傷害，警判定正當防衛不起訴。（圖／翻攝自IG@jin_a_nana）

據韓聯社報導，京畿道九里警察署於16日表示，已針對NANA被控殺人未遂及特殊傷害案件進行調查，最終判定「無嫌疑」，決定不將案件送交檢方起訴。此案源於一名因搶劫罪被羈押的30多歲男子，去年12月在拘留所提出控告，聲稱「遭NANA持凶器傷害」，案件因此浮上檯面。

警方表示，由於接獲正式控告，依程序將NANA列為嫌疑人並展開調查。警方於本月8日對NANA進行調查後，綜合事件經過及相關資料，認定NANA的行為符合正當防衛要件，因此通知不予起訴。值得一提的是，警方先前在將男子以搶劫罪嫌逮捕送辦時，就已判定NANA造成的傷害屬於正當防衛。

根據調查，這名男子於去年11月15日清晨6時左右，持凶器闖入位於京畿道九里市阿川洞的NANA住宅，威脅NANA母女並施暴，同時索要金錢。嫌犯利用梯子爬上陽台，發現未上鎖的門後進入屋內。

當男子發現NANA的母親後，便掐住她的脖子進行毆打。聽到母親尖叫聲而驚醒的NANA前去阻止，雙方發生肢體衝突，過程中男子的下巴部位受傷。

警方調查後認定，NANA為保護自己和母親而做出的反擊行為，完全符合正當防衛條件，因此做出不起訴決定。

