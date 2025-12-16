韓女歌手控訴長期遭前男友毆打！ Jvcki Wai心碎喊：只想活下去

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國饒舌歌手Jvcki Wai日前在IG上控訴前男友KC Label 旗下製作人 Vangdale交往期間多次對次施暴，讓她不得以只能將此事公布，才得以徹底分手。Jvckwai 12日在限時動態上發布多張截圖指出， Vangdale在交往期間除了對她次施暴外，還曾搶走她的手機舉止報警，甚至曾被拘禁，由於太多不合理的情況發生，因此收集了許多證據將此事公開，消息一出，引起外界震驚。

廣告 廣告

韓國饒舌歌手Jvcki Wai日前在IG上控訴前男友KC Label 旗下製作人 Vangdale交往期間多次對次施暴，讓她不得以只能將此事公布，才得以徹底分手。（圖／＠aomgofficial、＠jvckiwai）

據了解，Jvcki Wai原先正準備接下活動《Rap House》的現場演出，不過卻突然和公司表示活動可能無法出席了，因為身上被打得滿是傷痕，這兩週無法出門。Jvcki Wai指出，原本沒有想公開此事，不過對方不承認自己做得太過火，也不認為有做錯，因此只好選擇向大眾公開，她表示：「現在就算不做音樂、形象毀了也沒關係，我只是想活下去、想分手才說出來。被嘲笑、被說是說謊也沒關係。」

根據Jvcki Wai發布的證據中指出， Vangdale在交往期間曾搶走手機阻止她報警，甚至掐她脖子，讓她感到生命威脅。對此，Vangdale日前也發布限時動態反駁，否認對Jvcki Wai的施暴指控，並表示自己才是受到傷害一方，同時表示外界在「未了解全貌前就下定論」。

事件發酵後，Jvcki Wai透過限時動態轉發經紀公司AOMG聲明，指出Jvcki Wai 在交往期間所受到施暴的相關事件，目前將按法律程序處理，呼籲外界勿散播未經證實的揣測與訊息，避免對當事人造成二次傷害。





Jvcki Wai透過限時動態轉發經紀公司AOMG聲明。（圖／＠jvckiwai）

更多FTNN新聞網報導

阮經天赴韓相聚小20歲千金女友！「她這1點」擄獲浪子心

金唱片門票秒殺！開賣不到30分鐘銷售一空 主辦單位：感謝大家熱情支持

TWICE演唱會圓滿落幕！子瑜媽曝心聲「像嫁女兒」 歌迷感動落淚

