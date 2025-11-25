韓女跑者獲馬拉松冠軍，終點遭教練「熊抱」被全程播出！惹性騷爭議。圖／翻自《NEWS 1》

南韓一名馬拉松女選手李秀珉（音譯），在本月23日參加「仁川國際馬拉松」比賽，最後獲得冠軍。不過當李秀珉衝破終點線時，教練金皖基（音譯）對她披毛巾「熊抱」的動作，不僅全程被鏡頭錄下，也引發巨大爭議。

據南韓《NEWS 1》報導，李秀珉以2小時35分41秒的時間抵達終點，並拿下冠軍。賽後她接受訪問時說，她對於這次自己的表現，感到非常滿意，她也將為接下來的亞運會做準備。不過就在她抵達終點之際，大會鏡頭也拍到她與教練金皖基的互動，引發大眾討論。

鏡頭可見，李秀珉抵達終點時，金皖基趕緊上前迎接，拿出毛巾抱住李秀珉，不過李秀珉明顯露出相當厭惡的表情。因此就傳出，金皖基疑似曾對女選手性騷，而李秀珉的表情述說了一切。另外也有網友指出，金皖基拿毛巾抱住李秀珉時，不僅熊抱，更朝向李秀珉的下半身抱，讓人懷疑有性騷的可能。但也有另一派網友認為，金皖基可能是為了防止李秀珉跌倒，所以才選擇這樣抱。

報導指出，金皖基過去也曾是國家級選手，對於這次的爭議事件，目前金皖基與李秀珉都沒有出面回應。仁川國際馬拉松大會也指出，目前並未有當事人出面抗議，也沒有相關證據來證明性騷事實，因此大會不會因為網友熱議而妄下定論。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



