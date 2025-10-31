韓妝產品一定要產自韓國嗎？
韓國護膚品或所謂的「韓妝」（K-beauty）產品在全球廣受歡迎。
隨着去年韓國化妝品出口額達到103億美元（合77億英鎊），其他國家的化妝品公司也推出了自家並非韓國製造的「K-beauty」系列。
這種模糊界線的情況意味著什麼呢？
「韓妝」產品於2010年代首次受到國際關注，與韓流音樂（K-pop）和韓劇等其他韓國出口文化現象一同興起。
「韓妝」的護膚程序可謂相當繁複，最多涉及10個步驟，每一步都需使用不同產品。這種護膚方式引起全球消費者的興趣，銷售額隨之急升。
根據官方數據，韓國化妝品年出口額由2011年的6.5億美元增至2017年的40億美元，六年間增長六倍。
看準需求急增的趨勢，名為「首爾藥妝」（Seoul Ceuticals）的化妝品牌於2017年創立，名字取自韓國首都首爾。
「我們開始看到人們對『韓妝』的興趣迅速上升，於是着手開發一個護膚品牌以滿足這種需求……特別是在美國市場興起時，」「首爾藥妝」零售關係總監安·馬傑斯基（Ann Majeski）說。
「品牌非常成功。我們預計2025年的銷售額將超過1,400萬美元。我們看到全球對韓妝產品的接受度與需求不斷上升。我們已開始在印度、拉丁美洲、歐洲及澳洲銷售。」
然而，「首爾藥妝」並非一家韓國公司。它的總部及所有產品的生產地都在美國。
該公司並沒有聲稱自己是韓國企業，但表示其所生產的是「真正、正宗的韓國護膚品」。
這聽起來或許有矛盾之處，但公司解釋說並非如此，因為其原料均來自韓國。
馬傑斯基說：「在創業初期，我們對這點確實比較敏感，因為我們希望明確表明產品是在美國製造。」
「但我們的成分是從韓國採購的……所以我們希望能合理地稱自己為韓妝品牌。」
然而，並非所有人都認同這種說法。
「產品應該由韓國的製造商生產，」韓國美容品牌「花郎坊」（Hwarangpoom）聯合創辦人金承求（Seung Gu Kim，音譯）說。
他與妻子艾莉莎·阿洪帕-基（Elisa Ahonpää-Ki）共同經營這家公司。
雖然公司設於芬蘭，但除艾莉莎外，所有團隊成員皆為韓國人，所有產品亦在韓國生產。
金承求表示：「我們最一致認同的一點是，品牌應從韓國的視角去發展其概念、理念與產品。」
「這可以體現在成分、設計，或者文化元素上，基本上任何能將品牌與韓國聯繫起來，或者至少反映出韓國影響的東西。」
然而，這對夫婦亦承認，韓妝的定義仍然複雜。
艾莉莎說：「我想這是一個相當模糊的概念，因為市面上有許多由旅居海外的韓國人創立的品牌。」
「同時，也有像蘭蔻（Lancôme）或倩碧（Clinique）這類品牌在韓國或日本生產產品，但這並不代表它們就成為韓國或日本品牌。」
目前並沒有對韓妝的官方定義，也沒有類似香檳（Champagne）或帕馬森芝士（Parmigiano Reggiano）那樣的原產地保護標章。
根據韓國政府唯一正式認可的韓妝行業組織——韓國美妝產業協會表示，暫時亦無計劃建立此類制度。
「我們目前更專注於推廣及擴展韓妝產業，」協會主席張昌南（Chang Nam Jang，音譯）說。
「這股潮流在亞洲已相當穩定，但在歐洲及美國才剛起步，我們不希望透過任何限制措施扼殺其增長。」
然而，協會對會員公司設有規定——必須是韓國註冊公司，並且其產品須通過韓國食品藥物安全部（Korea Food & Drug Administration, KFDA）的正式測試與認證。這項認證是產品在韓國國內銷售的必要條件。
張昌南表示：「若產品的開發方式適合韓國的氣候與環境，並在韓國市場獲得認可，我們便會將其視為韓妝產品。」
「花郎坊」同意這一界定，並已獲得韓國食品藥物安全部的批准。而「首爾藥妝」亦已開始申請KFDA認證，希望將產品引入韓國市場。
2024年，韓國的韓妝出口額較2023年增長20%，無論企業是否本土品牌，這個行業都蘊藏龐大利潤。
事實上，韓國現已成為僅次於法國和美國的全球第三大化妝品出口國。
然而，這項成功亦衍生出假貨問題。
美國公司「瑪麗亞願景」（MarqVision）行政總裁馬克·李（Mark Lee）表示，該公司專門協助企業識別並下架假冒產品。
「對於一個主要的韓國美容品牌（我不能透露名稱），我們最近在美國主要電商平台進行了29次試購，」他說。「其中26件是假貨，假貨率高達90%。」
「瑪麗亞願景」公司統計顯示，僅2024年一年，該公司就在美國市場識別出價值達2.8億美元的假冒韓妝產品。
大量假貨令韓妝愛好者格蕾絲·圖里奧（Gracie Tulio）深感沮喪。她說：「在網上購買韓妝產品真是一種令人害怕的體驗。」
這情況促使居於倫敦的圖里奧於2019年創立韓妝零售品牌PureSeoul，專門銷售直接從韓國製造商採購的正貨產品。
她表示，不時有顧客帶着懷疑是假貨的產品到店內求證真偽。
「即使是我們的顧客，有時也會被網上低價產品吸引。那種誘惑很大，他們會想嘗試一下，但十次有九次都不是正貨，」她說。
