「韓妝」國際化推手！韓初代「美妝網紅」驚傳去世 年僅29歲

被視為南韓第一代美妝網紅「Daddoa」（다또아），驚傳日前去世，年僅29歲。

南韓第一代美妝網紅「Daddoa」。（圖／翻攝IG）

綜合韓媒報導，南韓美妝網紅經紀公司「Leferi」24日證實，「Daddoa」於16日去世，至於死因並未透露。1996年出生的Daddoa，高中時曾赴寮國留學，感受到外國人對南韓化妝品及化妝技術的高度興趣，回國後開始經營美妝部落格，1年內迅速走紅，成為知名美妝網紅。她的部落格年度訪問量曾高達1000萬人次，並入選「Cyworld TOP100」部落客。

Daddoa在出道1年後即與中國大陸最大影音平台優酷簽訂合約，正式進軍大陸市場，2015年10月更成為首位與阿里巴巴「淘寶」合作舉辦「K-美妝」（韓式美妝）特別展的南韓創作者，2016年1月被新浪微博評選為「2015年中國最佳美妝創作者」。此外，她也致力推廣韓式美妝至東南亞與越南。

報導指出，她自2016年起，多數時間處於沉潛期，近年重返學業，進入首爾一所大學研究所深造，準備新的生活。「Leferi」經紀公司表示，「Daddoa不僅是第一代美妝YouTuber，更是最早證明南韓美妝可以走向世界的人。她對美妝的真誠與勇於挑戰的精神，將永遠留在K-美妝歷史中。」

