「韓妝」征服美國 進口量超越法國美妝品

俗稱「韓妝」(K-beauty)的南韓化妝品原本只有小眾愛好者，但由於近來在TikTok、Instagram等影音社群媒體瘋傳之下吸引了多元消費族群，再加上零售商積極展售推波助瀾，如今已在美國主流美妝市場占得一席地。

全美最大美妝用品零售商Ulta、全球知名美妝零售業者絲芙蘭(Sephora)以及連鎖零售業者沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)都順應消費者需求而積極展售韓妝商品。

市場研究公司尼爾森IQ(NielsenIQ)預估，2025年韓妝在美銷售額將超過20億元，較去年成長37%以上，遠超過全美美妝市場個位數成長率。

臉部保養品最受歡迎

儘管貿易局勢緊張導致供應鏈複雜化，韓妝成長動能依舊強勁。韓國政府數據顯示，2025年上半年，韓妝出口達55億元、創歷史新高，年增率將近15%，已超越法國成為美國化妝品的最大供應者。

臉部保養品是韓妝進軍美國市場的主力，護髮品則成長得最快。

為搶搭韓妝風潮，零售商競相推出商品，市場爭奪戰開打。

在全美有1400多家門市的Ulta於今年7月推出韓妝品專區「K-beauty World」，主打韓國品牌和科技產品；在全美大型零售商中，目前僅Ulta銷售美妝科技公司Medicube的產品。

Ulta的2025年第一季財報顯示，韓國保養品銷售成長38%，新的韓妝合作關係是推動公司第二季獲利超出華爾街預期的要因。

零售商設韓妝品專區

絲芙蘭也積極掌握商機，位於紐約市時報廣場(Times Square)的旗艦店有一整面牆展售韓妝商品，並獲得韓國傳統品牌韓律(Hanyul)和敏感肌品牌Aestura在美獨家發售權。

大型零售商也不落人後。好市多、沃爾瑪競相擴大產品種類，新增精華液、精華素、面膜等產品。

就韓妝熱潮帶動下，被譽為「首爾絲芙蘭」的韓國最大連鎖藥妝業者Olive Young準備明年在加州洛杉磯開設美國第一家門市；專賣亞洲美妝品的零售業者Sukoshi也積極擴張，計畫明年在西雅圖、邁阿密和德州奧斯汀等大城市開設20家新店面。

今年春天，消費者為因應關稅造成漲價。爭相囤積韓妝熱門品，不過，韓國品牌業者目前暫時承擔關稅，價格相對持穩。

川普總統與韓國政府10月達成協議，將進口稅率從4月宣布的初版25%縮至15%。

