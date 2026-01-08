韓妞揭包包有「2物」100%是台灣人！在地人狂點頭

生活中心／李筱舲報導



來自南韓的作家宋彩源，因熱愛台灣，時常透過社群分享台灣美食及各種在台旅遊的驚奇發現，更在年初於南韓發行了台灣小吃的旅遊書。近日，她在社群上分享「韓國（南韓）人眼裡的台灣」系列貼文中指出，只要後背包裡有這「兩樣東西」，百分之百是台灣人。貼文曝光後，許多台灣網友留言大讚：「謝謝妳這麼認真的觀察台灣，把台灣人當作平凡的日常變得好可愛」。

















宋彩源指出，台灣人的背包裡通常會放水瓶及雨傘。（示意圖／民視資料照）

宋彩源5日在Threads上分享「韓國（南韓）人眼裡的台灣是」系列貼文，她在其中一張照片指出，她觀察到台灣人的包包裡通常會有「水瓶（或飲料）」和「雨傘」，並表示「包包裡有這兩樣東西100％是台灣人」，照片中剛好拍到一位背著後背包的阿公正在整理雨傘，她也在照片中註記：「這就是台灣款嗎？有夠可愛欸。」貼文除了這項觀察，宋彩源更放上一張住戶門口前的植物照，並註記上：「常常下雨+很濕濕+好溫暖的台灣=植物小朋友可以好好長大的環境」。

宋彩源表示，台灣潮濕且溫暖的氣候，是「植物小朋友可以好好長大的環境」。（示意圖／民視資料照）

貼文曝光後，網友對於宋彩源能用不一樣的視角記錄台灣，留言表示：「好喜歡妳的臺灣細節，在文字裡可以感覺到你好享受」、「從文字感覺妳也是個溫暖又可愛的人！好喜歡妳拍的臺灣日常！」、「背包水壺跟雨傘那一點真的笑出來」、「其實是台北人，到台中包包就沒有雨傘了」、「『植物小朋友可以好好長大的環境』，完全沒有想過這一面，真可愛」、「觀察好細微，原來台灣日常這麼可愛」、「韓國（南韓）人讓台灣人更愛台灣，謝謝你發現這些微小細節」。





