韓妞曝1特徵「100％台灣人」 網認證：台北人獨有

一名在台灣生活的韓國女生宋彩源，經常在社群分享在台灣的日常觀察，她最近上傳多張照片，發現許多台灣人習慣在後背包裡放水瓶及雨傘，笑稱這類人「100％是台灣人」，圖文引起4萬人迴響，不少台灣網友認同，後背包放水瓶及雨傘是台北人的獨有習慣。

宋彩源近日於Threads發文分享在台灣觀察到一些生活細節，她認為最能代表台灣味的是，在後背包裡放水瓶、飲料或雨傘的人，她笑說「100％是台灣人」。

宋彩源也被台灣的天氣與環境吸引，雖然台灣常下雨，但天氣溫暖，直呼這是台灣的一大特色；此外，她最喜歡的吉祥物是全聯的「福利熊」，讚設計可愛。

貼文曝光後，吸引許多網友討論，多數人表示，會帶傘及水瓶出門的人，通常都是台北人，因台北較容易下雨，水瓶則是現在提倡環保，加上多數公共場所都會提供飲水機，方便隨時補充水分，「背包水瓶及雨傘真的好有台灣感」、「背包水瓶跟雨傘那一點真的笑出來」、「台北人的包包才有雨傘和水瓶」、「台北才有水瓶雨傘，但是現在也提倡環保的，都自帶水瓶，台灣到處都有飲水機用」、「一定會帶傘或水瓶的都是台北人」、「台北超會下雨，一定要帶傘啦！」

