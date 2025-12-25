韓娛掀「無照經營」檢視潮！李荷妮經紀公司遭調查 政府給補登寬限期

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

韓國娛樂圈近日掀起「無照經營」風波，多名知名藝人成立的經紀公司被爆未依法完成登記，疑似違反《大眾文化藝術產業發展法》，其中包括影后李荷妮、演員兼歌手玉珠鉉，以及有「韓國瑪丹娜」之稱的金完宣等人，引發外界關注。

據 韓聯社 報導，李荷妮與丈夫共同經營的經紀公司「Hope Project」已遭首爾中央地檢署偵辦，相關人員皆以不拘留方式移送。李荷妮自2015年成立經紀公司後，歷經多次更名，現任公司理事長，丈夫則擔任代表。檢調針對公司是否長期未依法登記一事展開調查。

事實上，Hope Project早在今年9月就被指出成立多年卻未完成合法登記。當時李荷妮已出面回應，坦言對法規理解不足，並承諾會盡快補辦相關手續。她也表示，公司已於10月28日完成登記，後續將配合官方說明調查細節。

依韓國現行法規，凡從事經紀公司業務者皆須向主管機關登記，否則最重可處2年以下有期徒刑或2000萬韓幣罰金。為避免衝擊產業運作，韓國政府也提供補登緩衝期，開放業者在2025年12月31日前完成合法化，盼能藉此讓制度回到正軌。

