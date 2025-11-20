「韓娛最美情侶」金宇彬、申敏兒修成正果！她陪他挺過2年抗癌路

金宇彬、申敏兒愛情長跑超過10年，今（11/20）官宣結婚。翻攝自微博



南韓演藝圈模範情侶金宇彬、申敏兒今（11/20）宣布喜訊，兩人將於12月20日在首爾舉行非公開婚禮，結束長達10年的愛情長跑。消息曝光後，全球粉絲都湧入留言祝福，直呼「終於等到這一天」。

金宇彬今天透過粉絲官咖以親筆信宣告婚訊，「想最先把消息告訴一直支持我的大家。是的，我要結婚了」。他表示，將與「長時間陪伴在身邊的那位」攜手步入人生新旅程，也感謝一路以來粉絲的鼓勵，希望能獲得外界祝福。隨後，所屬公司AM Entertainment也證實兩人將基於多年深厚信任，成為彼此的終身伴侶，婚禮僅邀請雙方家屬與親友出席，以低調方式進行。

金宇彬與申敏兒於2015年因拍攝廣告而相識，隨後大方認愛。戀情公開後，兩人從來不會高調曬恩愛，但時常被民眾目擊在世界各地約會，從巴黎街邊喝咖啡、峇里島度假，到日本穿著情侶外套拍照，互動自然甜蜜。

金宇彬2017年罹患鼻咽癌，全面停工接受治療，當時申敏兒第一時間透過經紀公司表示「正在陪伴宇彬接受治療」，她也因此推掉一整年的工作，對男友不離不棄的陪伴支持讓外界動容。幸而直到2019年，金宇彬歷經35次放射線治療、3次化療、暴瘦20公斤後逐漸康復，終於回歸大眾視野。後來他曾在採訪中感嘆，「我多希望這只是一場夢，但我從未想過如果無法戰勝它會怎麼樣」。

康復後的兩人也多次互相給彼此應援，直到2022年在劇集《我們的藍調時光》中首次合作，劇中雖然沒有對手戲、彼此還有另一半，仍成為粉絲口中的「最期待共演組合」。

據韓媒報導，小倆口的婚禮場地選在首爾新羅酒店，全智賢夫婦、張東健高素英，以及韓國花滑運動員金妍兒也曾經在此舉行過婚禮。AM Entertainment表示，兩人婚後仍會正常以演員身分活動，努力回應粉絲多年支持。

韓網上已被祝福淹沒，許多網友激動表示：「終於等到這一天！太替他們開心了」、「陪伴度過生死關卡的愛情最令人動容」、「這對真的是韓圈最值得祝福的組合」、「幸福長長久久！」、「比想像中還期待他們結婚」。

