韓娛無照風波擴大！影后李荷妮夫婦遭送檢 恐遇2年牢獄之災

李荷妮遭爆無照經營經紀公司10年，已遭檢方送檢偵辦。（friDay影音提供）

42歲韓國影后李荷妮，於2015年創立的個人經紀公司「Hope Project」前陣子才被爆出「無牌經營」10年之久，引發爭議。韓國首爾檢調單位也證實昨（23日）已依法將李荷妮夫婦送檢偵辦。

警方證實：已將李荷妮夫婦移送檢調偵辦

據《韓聯社》24日報導，首爾江南警察署已於23日依《大眾文化藝術產業發展法》規定，將李荷妮夫婦共同經營的Hope Project，與公司相關人士以不拘留方式移送首爾中央地檢署偵辦。據了解，李荷妮為公司理事長，丈夫則為公司的代表。

廣告 廣告

對此，李荷妮也發出聲明強調，Hope Project已依《大眾文化藝術產業發展法》規定完成登記，早在10月28日合法取得登記證。詳細狀況仍有待官方說明。

事實上，李荷妮是在2015年10月以「株式會社 HaNee」成立經紀公司，3年後則改名為「株式會社 LeeRaeYoon」，直到2022年才三度改名為「Hope Project」。2023年1月，李荷妮則才將公司代表交給老公處理，自己則依舊掛名公司理事長。

不只李荷妮被抓包！韓演藝圈無照風波延燒

但在今年9月，李荷妮遭爆公司創立10年以來，從未依法登記成合法的經紀公司。當時，Hope Project發聲坦承，他們確實未充分了解經紀公司需要登記的法規，承諾會盡快補辦手續，李荷妮也遭到警方調查處理。

事實上，不只李荷妮，像是玉珠鉉、金完宣、宋佳人、姜棟元、CL等多位大咖韓星的經紀公司，也捲進這波大規模的「無照風暴」，陸續被揭發多年以來從未合法登記，違反《大眾文化藝術產業發展法》。

據韓國現行《大眾文化藝術產業發展法》規定，凡是經營經紀公司必須得向主管機關進行登記，否則恐面臨2年以下的有期徒刑或2000萬韓幣的罰金。此外，韓國文化體育觀光局也公告，2025年12月31日前進行緩衝期，以整頓娛樂產業的秩序。

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

蕭煌奇目中無人嗨歌 揪李炳輝陪唱

吳宗憲心痛北捷恐攻 嘆台灣教育要加強

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身