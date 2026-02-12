韓娛震撼判決！「NewJeans之母」閔熙珍勝訴 HYBE恐付巨額回購金
（國際中心／綜合報導）南韓首爾法院今（12）日就HYBE與前ADOR代表閔熙珍（Min Hee-jin）之間的股東合約糾紛作出判決，駁回HYBE方面主張，認定未構成重大違約，等同閔熙珍勝訴。法院判定HYBE須依合約支付約255億至260億韓元（約新台幣6億餘元）股權回購款，並負擔訴訟費用。本案自2024年爆發以來，成為韓國娛樂圈最受矚目的法律攻防之一。
根據韓國多家媒體包括《韓聯社》、《News1》與《朝鮮日報》報導，閔熙珍原持有ADOR約18%股份，HYBE則持有約80%。雙方股東合約中設有「賣回請求權（Put Option）」，約定計算方式為公司過去兩年平均營收乘以13倍，再乘以持股比例。2024年11月閔熙珍宣布辭去ADOR董事職務後，依法行使該權利，金額約達260億韓元。
HYBE則主張，閔熙珍在NewJeans合約糾紛期間涉及鼓吹出走、背信與重大違規，導致公司信賴關係破裂，因此認為其股東資格應喪失，賣回權利亦應隨之失效，拒絕支付款項，雙方因此對簿公堂。
法院判決指出，雖然閔熙珍確實曾討論離開公司可能性，但未見實際違法行為或侵占、掏空資產的明確證據。法官認為，其公開發言與記者會內容屬於合約爭議下的抗辯行為，並未構成合約所定義的重大違約。至於HYBE指控其策動NewJeans出走或涉背信，亦缺乏具體證據支持。
判決書同時指出，若閔熙珍確有重大違約，將立即喪失高額股權收益，就動機而言並不合理。基於合約條款與證據不足，法院認定HYBE單方面終止股東合約主張不成立。
外電分析指出，這項判決不僅牽動雙方財務利益，也對HYBE治理結構與子公司控制權產生象徵性影響。雖然NewJeans團體活動已另行調整，但此次法律戰結果，被視為閔熙珍個人在這場長期對抗中的重要勝利。
HYBE方面尚未宣布是否提出上訴。韓國娛樂產業觀察人士指出，本案後續仍可能延燒，對K-pop產業公司治理與藝人合約結構帶來長遠影響。
其他人也在看
美國似乎對華示好 歐盟商討美中對策
路透社援引消息人士獲知，美國政府暫緩對來自中國的關鍵技術的購買和使用限制，似乎為了在4月份特習會之前不激怒北京。歐盟各國領導人則在特別峰會上探討如何在美、中、俄多方壓力下保持一席之地。
紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難
在紐約市公立學校學生不斷流失的情況下，最新數據顯示，本市私立學校的學費已飆升至每年7萬元以上。愈發遭到抨擊的公立學校體系...
印度驚悚校園情殺！男大生求婚遭拒 爆頭女同學後自轟
（記者許皓庭／綜合報導）印度旁遮普邦（Punjab）塔恩塔蘭縣驚傳一起駭人聽聞的校園槍擊事件。一名就讀法學院的 […]
「NewJeans之母」閔熙珍一審勝訴！HYBE須支付255億韓元
前ADOR娛樂代表理事閔熙珍與HYBE之間的糾紛出現重大進展。首爾中央地方法院民事合議第31庭今（2/12）日上午10時（韓國時間）對雙方兩起訴訟作出一審判決，駁回HYBE提出的「確認解除股東間協議」訴訟，同時認定閔熙珍行使賣權合法有效，裁定HYBE須支付約255億韓元（約新台幣5.5億元），訴訟費用亦由HYBE負擔。
韓情報機構稱金正恩之女或為潛在繼承人
韓國國家情報院（NIS）近期表示，朝鮮最高領導人金正恩正將其年輕的女兒作為政治接班人進行培養。據韓聯社報道，這一評估是在一次國會簡報中披露的。情報機構注意到，金正恩之女在近期的公開活動中已開始發表具有政治色彩的言論。
紅到被盯上？迪士尼壞皇后慘被開除 一句話斷送8年迪士尼生涯
根據《People》與《News Nation》報導，莎賓娜表示，正起事件發生於2025年9月。當時迪士尼宣布包括壞皇后在內的部分角色將改為季節性限定登場，引發粉絲關注。有遊客向她詢問壞皇后未來是否將被取消，她在未透露內部資訊情況下，以角色口吻表示，若希望角色全年出現，可前往...
犯了人生最大錯誤！挪威選手奪銅後自爆出軌 前輩：懺悔時機也錯了
挪威冬季兩項選手萊格雷德10日在米蘭冬奧拿下銅牌，賽後接受現場直播採訪時，忽然自爆出軌，聲淚俱下懺悔，還公開懇求對方再給他一次機會。不過，擔任比賽評論員的體壇前輩表示，這個懺悔的時機和地點實在有點太糟了。
閔熙珍勝訴！「HYBE主張被駁回」 還得給5.5億元
閔熙珍勝訴！「HYBE主張被駁回」 還得給5.5億元
中國總領事薛劍神隱3個月 露面再放話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，當時中國駐大阪總領事薛劍直接在社群平台上開嗆「斬首」，引起國際譁然。爾後薛劍也大幅減少在公開場合露面，不過在1...
去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙
情人節將至，紐約州消費者保護廳(Division of Consumer Protection)10日發布警示，提醒民眾...
川普尋求鞏固拉美國家支持 3月7日召開領袖峰會
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）1名白宮官員今天告訴法新社，美國總統川普將於3月7日在邁阿密主持1場拉丁美洲國家領導人峰會，目前受邀國有阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、薩爾瓦多、厄瓜多和宏都拉斯。
川普「砲艦外交」狂掃美洲得罪盟友 台灣成亞洲戰略破口 美研究員籲重視中共斬首威脅 台灣正副元首避免同地停留 掠奪性霸權恐讓中國趁勢崛起｜全球聊天室｜#鏡新聞
4:33 中共混合戰 台慎防斬首行動 6:25 賴清德專訪 強化台灣防衛力 ◎川普2.0的國家安全戰略轉向，把軍事與政治資源集中於西半球與中東，對亞洲這個全球經濟與科技重心，顯得分心而矛盾。類似「砲艦外交」的作法，短期或許能製造威嚇效果，長期卻可能把更具戰略價值的亞洲拱手讓給中國。 ◎彭博認為，真正的風險在於戰略錯置，當華府把注意力放在格陵蘭、委內瑞拉或中東衝突時，北京在亞洲持續累積軍事與經濟籌碼。台海如果成為引爆點，美國將被迫回到一個「最重要卻最難顧全」的戰場。 ◎哈佛學者Stephen Walt指出，在多極競逐的世界裡，過度施壓恐讓盟友降低對美依賴，反而削弱美國影響力。隨著美國戰略重心改變，外界更關注美國對台安全支援是否縮減，讓北京有機可乘。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts
日本擬首度制定國家情報戰略 盼強化情報能力
（中央社東京12日綜合外電報導）日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門聚焦情報活動的國家戰略，將屬首度。
美國爸爸7成會獨自帶娃 女星見證這場面引爆共鳴
女星林可彤2017年與銀行副總裁老公結婚，並誕下2個兒子，不過，一家4口去（2025）年7月移居美國，回到老公家鄉就近陪伴長輩。時常在社群分享育兒生活的她，日前提到美國爸爸帶小孩的景象，尤其親眼見證美國爸爸的教育方式，讓她不禁疑惑：「我到底怎麼長大的啊！」
走進羅馬「阿爾騰普斯宮」 置身神話與史詩之間
（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）巨石浮雕古羅馬士兵對抗蠻族的場景，細節震撼人心。走進隸屬羅馬國家博物館的「阿爾騰普斯宮」（Palazzo Altemps），宛如漫步於神話與史詩之間，得以親睹許多藝術史上「教課書級」的古希臘羅馬雕像。
立陶宛總統顧問：無意關閉代表處 看好與台灣發展
（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）立陶宛總統首席顧問斯卡伊斯潔利特昨日表示，立陶宛雖有意在大使層級恢復與中國的外交關係，但目前既無意、也未準備關閉設於首都維爾紐斯的台灣代表處，並看好與台灣發展經濟、科學與文化關係的基礎與前景。
孟加拉國：Z世代起義後的首次大選
由Z世代主導的起義推翻哈西娜統治之後，孟加拉國民眾迎來新時代的首次大選，同時將對抗議運動之後起草的「七月憲章」進行公投。尤努斯表示：「這是一個節日，是歡樂的日子，是解放的日子，是我們噩夢的終結。」
加拿大高中槍擊案 總理卡尼取消出席慕尼黑安全會議
加拿大卑詩省偏遠小鎮坦布勒嶺一所高中近日發生加拿大近代最嚴重的校園槍擊案。警方指出，罹難者包括5名學生及一名教師，另有2人死於相關住宅。嫌犯亦身亡，動機仍待釐清。事件震撼全國，總理卡尼宣布降半旗致哀並取消既定行程。
泰飲品改革！點「正常甜」 泰奶含糖量砍50％
泰飲品改革！點「正常甜」 泰奶含糖量砍50％
1個讚跳繩1下！影片竟狂飆「180萬讚」 男童一聽數字當場石化
中國一名7歲的男童跟爸爸約定要拍影片記錄減肥，兩人決定影片收到幾個讚，他就要跳繩幾下，9日爸爸把影片上傳到抖音後，在短短1天時間就收穫超過180萬個讚，爸爸表示，為了小孩健康著想，現在安排他每天跳300下，分組進行。