韓娛震撼判決！「NewJeans之母」閔熙珍勝訴 HYBE恐付巨額回購金

（國際中心／綜合報導）南韓首爾法院今（12）日就HYBE與前ADOR代表閔熙珍（Min Hee-jin）之間的股東合約糾紛作出判決，駁回HYBE方面主張，認定未構成重大違約，等同閔熙珍勝訴。法院判定HYBE須依合約支付約255億至260億韓元（約新台幣6億餘元）股權回購款，並負擔訴訟費用。本案自2024年爆發以來，成為韓國娛樂圈最受矚目的法律攻防之一。

圖／閔熙珍。（翻攝 IG／min.hee.jin）

根據韓國多家媒體包括《韓聯社》、《News1》與《朝鮮日報》報導，閔熙珍原持有ADOR約18%股份，HYBE則持有約80%。雙方股東合約中設有「賣回請求權（Put Option）」，約定計算方式為公司過去兩年平均營收乘以13倍，再乘以持股比例。2024年11月閔熙珍宣布辭去ADOR董事職務後，依法行使該權利，金額約達260億韓元。

HYBE則主張，閔熙珍在NewJeans合約糾紛期間涉及鼓吹出走、背信與重大違規，導致公司信賴關係破裂，因此認為其股東資格應喪失，賣回權利亦應隨之失效，拒絕支付款項，雙方因此對簿公堂。

法院判決指出，雖然閔熙珍確實曾討論離開公司可能性，但未見實際違法行為或侵占、掏空資產的明確證據。法官認為，其公開發言與記者會內容屬於合約爭議下的抗辯行為，並未構成合約所定義的重大違約。至於HYBE指控其策動NewJeans出走或涉背信，亦缺乏具體證據支持。

判決書同時指出，若閔熙珍確有重大違約，將立即喪失高額股權收益，就動機而言並不合理。基於合約條款與證據不足，法院認定HYBE單方面終止股東合約主張不成立。

外電分析指出，這項判決不僅牽動雙方財務利益，也對HYBE治理結構與子公司控制權產生象徵性影響。雖然NewJeans團體活動已另行調整，但此次法律戰結果，被視為閔熙珍個人在這場長期對抗中的重要勝利。

HYBE方面尚未宣布是否提出上訴。韓國娛樂產業觀察人士指出，本案後續仍可能延燒，對K-pop產業公司治理與藝人合約結構帶來長遠影響。

