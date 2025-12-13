韓婉拒賴「國政茶敘」 王金平：可以去但不能參與決議

王金平認為總統邀立法院長茶敘，可以參加但不能參與決議。總統府提供



總統賴清德邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」被婉拒，前立法院長王金平今天（12/13）表示，茶敘是可以去的，可以表達意見但不能參與任何決議；至於行政院欲以不副署反制立法院通過的《財劃法》，王金平表示，不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算」。

王金平今天出席「114年宏道獎頒獎典禮」，談到如何看待立院三讀通過年金改革法案，王金平說，他對修改內容還不清楚，不便做回應，但年改是否就不會讓國庫破產，他認為不讓國庫破產的方法、項目很多，每一項都應該提出來討論一下。

對總統邀韓國瑜國政茶敘，王金平說，如果是茶敘，當然可以去，表示意見就好，但是不能參與任何決議，因為決議也是要經立法院正式院會通過才能算真正的決議，如果韓國瑜沒有經過立院議決，這個議決的結論作為他的主張，恐怕是有問題的。

對於行政院長卓榮泰擬採不副署方式反制立院通過《財劃法》，王金平指出，每個人總是有各種不同的意見，要怎麼處理，他想慢慢看事情的發展，當然現在不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是那麼簡單」。

被問到卓榮泰不執行法律，是否會造成憲政危機？王金平表示，就看行政與立法兩院的互動，最後產生怎麼樣的結果。

