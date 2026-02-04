韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停

大S去年2月感冒併發肺炎，在日本驟逝。（圖／翻攝IG／大S）

南韓電視台KBS日前製作節目，為悼念女星大S（徐熙媛）過世一周年，特地來台專訪其丈夫具俊曄，並拍攝他日常從住處開車前往金寶山玫瑰園守望亡妻墓園的過程。節目於昨（3）日播出，內容首度轉述大S生前搶救的細節，透露她是在旅途中感到身體不適後，主動提出希望提前返台休息，卻在前往機場途中突然心臟驟停，歷經14小時搶救仍宣告不治。

大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。

隨後大S被緊急送往當地急診室，當時病況已相當嚴重，肺炎迅速惡化，並出現併發症徵象。當地醫療團隊立即建議轉送大型醫院治療，但她對於在陌生異地住院感到不安，強烈表達希望返台休息與治療的意願。家屬緊急訂下2月2日返台機票，當日下午，在前往機場途中，大S於車內突然心臟驟停。家人立刻通報救護車，將她送往附近醫院搶救，醫療團隊進行長達14小時的心肺復甦與加護治療，最終仍未能挽回生命。

KBS節目《名人生老病死的秘密》近期派出製作團隊來台採訪具俊曄，主持人於節目中轉述拍攝現場情況。畫面中可見具俊曄抵達大S墓碑旁，行跪拜大禮致意。當天現場飄著細雨，製作團隊原以為他可能不會現身，未料具俊曄仍前往守望亡妻，並低聲表示：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」話說到一半情緒潰堤，忍不住哽咽落淚，連主持人張度練也紅了眼眶。

具俊曄常常到墓園探望亡妻。（圖／翻攝臉書／李承道）

多位來賓也表示，若在海外工作期間身體不適，且返鄉飛行時間不算太長，選擇回家接受治療是可以理解的決定，也能體會大S當時強忍不適、希望回台的心情。然而意外發生得太過突然，導致無法挽回的結果，節目現場一度陷入沉默，眾人情緒低落、悲傷到難以言語。

節目同時呈現具俊曄探望亡妻的日常。只要計畫前往墓園，他便會親手準備早餐帶上山。抵達墓前後，具俊曄先行跪拜禮，隨後擺放供品，並打開iPad輪播大S的照片，一邊看著亡妻影像、一邊默默進食。主持人透露，製作單位原本關心詢問具俊曄其他問題，但他幾乎無法開口，所有提問都只能以眼淚回應。最終，具俊曄婉拒進一步訪問與畫面公開，只留下簡短一句話：「希望喜歡大S的人不要忘記她。」

