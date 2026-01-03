韓媒分析經典賽 台韓大戰是關鍵 對日應保留

韓國能否在WBC晉級，對中華隊之戰將成關鍵。圖為中華隊獲世界棒球12強賽冠軍，「台灣隊長」陳傑憲高舉獎盃。 （棒協提供）

本報綜合報導

中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍後，韓國媒體撰文分析，3月的世界棒球經典賽（WBC）對上中華隊之戰會是關鍵，必須思考對日本隊是否仍是底牌全出。

「結果還是要看中華隊」，《體育朝鮮》記者撰文分析韓國在經典賽的戰略，破題點出關鍵之處。韓國與中華隊、日本、澳洲、捷克同屬C組，需要取得前2名才能晉級。

文中指出，韓國對捷克、澳洲在戰力上有獲勝信心；但日本若是大谷翔平、山本由伸等人皆參戰，實力高出韓國一截。而中華隊則是不容輕忽的強敵。

韓國賽程上先在3月7日晚間對上日本，隔天中午又要對上中華隊。文中進一步分析，「韓日大戰」是要選擇傾巢而出？還是保留戰力？因為最慘的劇本就是「底牌出盡又耗盡體力，隨後在對中華隊之戰崩盤」，整體戰力包含投手調度，將取決於總教練柳志炫的選擇。

雖然對韓國來說，最理想劇本是連克日本、中華隊，以小組第1晉級；然而，《體育朝鮮》文中指出，近年來中華隊已經是世界公認的棒球強權，過去那種「見一次贏一次」的說法已經不適用，「事實上，中華隊是2024年12強賽的冠軍，世界排名甚至超越美國位居第2，而韓國則是第4」。