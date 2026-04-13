韓媒揭台潛艦國造 工程師用過即拋

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《韓國經濟新聞》13日報導揭露台灣「潛艦國造」計畫的爭議。多名曾參與計畫的韓籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘用外籍工程師，其中一人批評台灣作風如同「島嶼版中國」，只要發現工程師不再具備利用價值，就毫不留情解約拋棄。

圖為3月19日賴清德總統視察國造潛艦海鯤號，進入船艙。（總統府提供）

曾任職於台灣國際造船公司（CSBC）的韓籍工程師A表示，台灣透過高薪吸引外籍技術人員，但一旦認為「無利用價值」便迅速終止合作。A先前曾是大宇造船（現為韓華海洋）的潛艦工程師，他指控在台任職期間，曾被要求提供韓國「張保皋級潛艦」的設計圖等機密資料，且人力多以數月為單位簽約，一旦未達要求，即遭解約。

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A工程師參與的正是台灣自製潛艦（IDS）計畫。然而韓媒指出，儘管台灣官方強調「國造」，實際在技術層面，相當仰賴外援。由於德國、日本等技術強國，基於政治考量，拒絕合作，台灣轉向自行開發，期間尋求美英等國技術支援，並同步延攬海外人才。

業界認為，在實際設計與建造階段，韓國工程師扮演的角色，相當關鍵。同樣參與計畫的韓籍工程師B直言，全球尚無完全由單一國家獨立完成潛艦開發的案例，台灣的潛艦國造更接近「整合各國技術拼裝而成」的模式。儘管首艘潛艦已完成亮相，但受制於政治分歧影響，2至8號艦建造進度緩慢。多名韓方人士預期，未來的潛艦建造，仍將仰賴韓國技術人員。

報導揭露，韓國有兩間中小型防衛產業公司2019年前後與台方簽約，協助台灣媒合具潛艦經驗的韓國人員，例如從大宇造船或軍方離職的專家。韓國國家情報院當時認定企業涉嫌技術外流，隨後交由警方調查，法院已在去年12月判決其中一間企業有罪。