韓媒揭密台積電領先三星關鍵：3奈米良率差距太大

南韓媒體報導，全球晶圓代工第一名的台積電，與第二名的三星電子，差距有10倍，差距這麼多的原因，主要就在於3奈米製程良率，三星差台積電太多。

南韓媒體報導，2025年，台積電（TSMC）在全球晶圓代工市場的市占率已超過70%，而排名第二的南韓三星電子，市占率只有7%，兩者相差10倍。報導指出，台積電在市占率上，之所以會遠遠拋開三星，關鍵在於兩家公司在先進製程技術上的長期差距。（葉柏毅報導）

南韓「朝鮮日報」報導，台積電正透過「超大差距策略」，進一步鞏固在全球晶圓代工市場的主導地位。報導說，三星電子在3奈米製程上，初期良率大概只有20%到30%，再加上產能受限，導致主要客戶大量流失，也進一步拉大了與台積電的差距。

廣告 廣告

報導也說，台積電為了確立晶圓代工主導地位，正大力投資下一代2奈米製程技術。在15日台積電舉辦的法說會中，預估2026年資本支出將達到520億至560億美元，再創歷史新高。報導直指，台積電所預估的這筆資本支出金額，是三星電子上季營業利潤的4倍多。半導體業高層人士指出，台積電的壓倒性競爭力，是整個台灣安全之所繫。

不過報導也指出，三星電子決定不再坐視台積電的「獨大局面」。經過3奈米製程的經驗教訓，三星在2奈米製程上積極追趕，快速提升良率。三星先前在3奈米製程中，使用全球首度採用的GAA製程，也將延續應用在2奈米製程中，以加速技術成熟。