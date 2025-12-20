韓媒曝全球虛擬資產遭駭過半為北韓所為 結合中國地下金融網成洗錢管道

記者蒲世芸／綜合報導

據韓聯社20日報導，最新研究指出，今年全球因虛擬資產遭駭的金額至少高達27億美元（約新台幣851億元），其中超過一半被認為與北韓有關。報告也揭露，北韓不僅鎖定大型交易所下手，洗錢手法更不斷進化，甚至外包給中國的地下金融網路處理。

北韓持續強化與優化駭客行動。（示意圖／翻攝自Pixabay）

北韓持續強化駭客行動

區塊鏈情報公司「TRM Labs」18日發布報告提到，北韓多年來為了武器研發與賺取外匯，早已在國家層級將加密貨幣駭客行動「武器化」，而今年的相關活動更是明顯升溫。

廣告 廣告

報告顯示，北韓的攻擊目標已從過去的小型去中心化金融（DeFi）服務，全面轉向資金更集中的大型中心化交易所（CEX）。其中最具代表性的案例，就是今年2月發生的加密貨幣交易所「Bybit」遭駭事件，北韓被分析僅憑這一案，就盜走約15億美元（約新台幣473億元）。

在攻擊手法上，北韓也變得更加細膩。駭客會佯裝身分，再誘騙交易所或相關企業的開發人員下載夾帶惡意程式的檔案，藉此滲透系統。TRM Labs形容，這種從「程式碼一路通往資產」的策略，已成為接近交易所資產「最有效率的路徑」。

透過中國地下網路洗錢

至於得手後的資金處理方式，也出現明顯轉變。過去北韓多仰賴「混幣」（洗錢）服務分散資金流向，但在遭到美國制裁封堵後，開始改用被稱為「中國洗衣店」（Chinese Laundromat）的地下洗錢網路。

具體作法是，先將竊得的加密貨幣拆分後轉移到多條區塊鏈，再交由中國系統下的地下錢莊、場外交易商（OTC）與專職匯款人組成的洗錢網路進行變現。這些資金最終可能以「貨款」等名目，回流至北韓的公司或相關單位。TRM Labs直言，西方制裁下北韓仍能維持龐大洗錢規模，關鍵就在於中國「高度產業化」的地下金融網路。

曾任美國聯邦調查局（FBI）探員、現為TRM Labs調查員的克里斯（Chris Wong）指出：「北韓的駭客行動是具有戰略目標、且高度專業化的作戰行動。」他強調，要因應這類威脅，必須仰賴即時情資蒐集、創新的追蹤網路，以及跨國合作，才能有效應對。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

台北捷運隨機砍人案震驚國際 登上各大外媒版面持續關注事件發展

川普幾乎未被點名！艾普斯坦新曝光檔案聚焦柯林頓 自家共和黨人也不挺

美軍遇襲喪生！川普誓言報復 啟「鷹眼打擊」對敘利亞IS發動大規模空襲

稱關乎生存議題！李在明拋健保補助救禿頭 減重藥物也考慮納入健保

