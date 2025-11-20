韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴風圈》全智賢&姜棟元僅排第5 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
【文/少女心文室】韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？
2025最佳韓劇CP TOP 6：《外傷重症中心》朱智勛&秋英宇、《鬼宮》陸星材&苞娜、《許願吧，精靈》金宇彬&裴秀智
在這份榜單中有6個名次，也有拿到相同票數並列排名的CP組合！《外傷重症中心》朱智勛&秋英宇、《鬼宮》陸星材&苞娜、《許願吧，精靈》金宇彬&裴秀智，都拿到了「2票」並列第6！《外傷重症中心》是今年初Netflix公開的火爆醫療劇，尤其師徒CP朱智勛&秋英宇的Bromance組合相當受觀眾歡迎！《鬼宮》同樣是今年的黑馬劇之一，陸星材與苞娜共譜驅魔羅曼史，最高創下11.0%高收視完美收官！Netf;ix奇幻劇《許願吧，精靈》為金宇彬與裴秀智繼《任意依戀》二搭新劇，再度展現完美默契CP組合！
2025最佳韓劇CP TOP 5：《暴風圈》全智賢&姜棟元
《暴風圈》全智賢&姜棟元的CP組合則以「3票」拿下此份榜單第5名！兩大頂級男女神全智賢與姜棟元合作新劇《暴風圈》(北極星)，該劇為諜報愛情故事，劇情刻劃失去自身認同感的間諜們，開始尋找自身的故事，上演緊張刺激的諜報愛情片，劇情以現代韓國為背景，講述全智賢飾演事業有成的外交官+前駐美大使「徐聞柱」，和姜棟元飾演的國際特工「白山湖」之間的故事！他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相！
2025最佳韓劇CP TOP 4：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫
《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫的CP組合以「5票」拿下此份榜單第4名！該劇為今年的人氣夯劇！由李浚赫、韓志旼主演，為大人系羅曼史韓劇，韓志旼變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，為最炙手可熱獵人頭公司CEO！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！兩人速配指數超破表，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷！
2025最佳韓劇CP TOP 3：《妳和其餘的一切》金高銀&朴智賢
Netflix《妳和其餘的一切》金高銀&朴智賢的CP組合以「6票」拿下此份榜單第3名！該劇由金高銀、朴智賢、金建宇主演！劇情探討兩個朋友愛恨交織又充滿嫉妒的關係，值得注意的是，金高銀與朴智賢是繼《柔美的細胞小將》二搭演出，兩人新劇飾演「閨蜜」關係，但有著非比尋常友情關係，兩人一生中的每時每刻都處於既喜歡、憧憬又嫉妒、怨恨彼此的錯綜複雜感情之中，是彼此人生中最好的朋友和競爭對手，女女CP糾葛情感相當催淚！
2025最佳韓劇CP TOP 2：《暴君的廚師》林潤娥&李彩玟
《暴君的廚師》林潤娥&李彩玟的CP組合以壓倒性「33票」拿下此份榜單第2名！《暴君的廚師》大結局以17.107%高收視完美收官，不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的成績。
2025最佳韓劇CP TOP 1：《苦盡柑來遇見你》IU李知恩&朴寶劍
《苦盡柑來遇見你》IU李知恩&朴寶劍的CP組合以壓倒性「44票」拿下此份榜單第冠軍！Netflix上半年熱播人氣夯劇《苦盡柑來遇見你》不僅霸榜話題韓劇許久，今年也橫掃眾多獎項！該劇由IU李知恩與朴寶劍強強聯手！劇情以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生，並且橫跨至2025年現代的多世代家庭故事。IU李知恩&文素利飾演「吳愛純」、朴寶劍、朴海俊飾演「梁寬植」共譜復古年代的溫情故事，賺人熱淚情節引爆觀眾共鳴與淚水，成為不少劇迷的人生韓劇，是值得細品的人生神劇！
以上就是今年2025年韓媒票選出來的韓劇CP排行榜，不曉得大家喜愛的韓劇CP組合上榜了嗎？也令劇迷們期待，更多吸睛的CP組合們接力登場！
