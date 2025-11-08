韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇Top 7」：《未知的首爾》拿下第5、《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
【文/少女心文室】又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？
韓媒業內票選「2025年度最佳電視劇」
2025年度最佳韓劇TOP 7：《照明商店》、《殺手螳螂》、《魷魚遊戲2&3》、《機智住院醫生生活》
《照明商店》、《殺手螳螂》、《魷魚遊戲2》、《機智住院醫生生活》都拿下2票在這份榜單並列第7名，《照明商店》在去年末於Disney+上線，該劇講述一群素昧平生的人們，都在因緣際會下，被吸引到一間在幽暗巷子盡頭的燈具行。而這間「照明商店」連接陽間與陰間的生者與亡者的故事，催淚反轉劇情獲得一票好評！Netflix《殺手螳螂》是《格殺福順》延伸作品，由任時完、朴圭瑛、趙祐鎮主演，講述殺手界故事。《魷魚遊戲2&3》在今年推出續季第二季與第三季，雖然正反評價兩極，但還是取得了不錯的觀看成績。《機智住院醫生生活》為年輕版的《機智醫生生活》番外篇系列，讓不少機醫迷看得很開心！
2025年度最佳韓劇TOP 6：《如此親密的背叛者》
《如此親密的背叛者》拿下3票在這份榜單為第6名，《如此親密的背叛者》由韓石圭、蔡元彬、韓藝璃主演，劇情講述韓國最優秀的犯罪心理分析師在得知女兒與殺人犯罪相關的秘密後經歷的兩難境地。韓石圭飾演「張泰洙」獨自撫養獨生女的父親，亦是大韓民國最優秀的犯罪心理分析師，蔡元彬飾演「張夏彬」張泰洙的高中生女兒，雖看起來和普通學生別無兩樣，但擁有和父親一樣敏銳的觀察力，兩人演繹婦女間複雜情感拉扯，該劇與演員獲得不少獎項！
2025年度最佳韓劇TOP 5：《未知的首爾》
《未知的首爾》拿下7票，在此份榜單為第5名，《未知的首爾》由朴寶英與朴珍榮主演！劇情主軸圍繞在一對「雙胞胎姐妹花」，兩人除了長相之外，其他所有的一切都不同，兩人分別住在鄉下與首爾，之後決定用「交換人生」的謊言，來尋找真正的愛情和人生，所打造的浪漫成長電視劇！朴寶英飾演「劉未知／劉未來」妹妹劉未知曾為田徑選手，之後過著自由自在的生活；而姐姐劉未來從學生時代開始就一直在精英之路上前行，目前在國有企業工作，是一個完美主義者，外表看起來一模一樣的姐妹倆，因為某些緣由開始了互相交換人生的大膽謊言！
2025年度最佳韓劇TOP 4：《妳和其餘的一切》
《妳和其餘的一切》拿下9票，在此份榜單為第4名，Netflix《妳和其餘的一切》由金高銀、朴智賢、金建宇主演，劇情主軸講述兩個女生間愛恨關係，柳誾重和千商燕從小學開始就是好朋友，刻劃兩個朋友一生中錯綜複雜故事，她們最愛彼此也最恨彼此！劇情可以說是聯動經典電影《七月與安生》，聚焦兩位女性對彼此又愛又恨的情感，複雜的閨蜜情，同時又周旋著期其他異性的男女情感，就像難解的數學習題，許多答案永遠解不開。而劇情最後又帶觀眾走向《不夠善良的我們》結局即視感，逼哭觀眾一缸子眼淚！
2025年度最佳韓劇TOP 3：《外傷重症中心》
《外傷重症中心》拿下10票，為此份榜單地3名！Netflix今年初推出的熱門醫療劇《外傷重症中心》上線沒幾天就直接空降台灣Netflix節目榜收看冠軍，人氣旺到不停，同時也掀起高討論度與關注！漫改劇《外傷重症中心》翻拍改編自人氣網漫《外傷重症中心：黃金救援》！該劇由朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩主演，講述緊張破表的外傷重症中心一系列救援行動，全劇8集上線後，毫無冷場節奏明快刺激劇情，讓不少觀眾意猶未盡敲碗第二季！近期日迎來好消息！《外傷重症中心》預計將在明年夏天拍攝二、三季內容，消息一出掀起熱議！
2025年度最佳韓劇TOP 2：《暴君的廚師》
《暴君的廚師》為Netflix下半年夯劇，在此份榜單拿下18票拿下第2名！該劇大結局以17.107%高收視完美收官，不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的成績。
2025年度最佳韓劇TOP 1：《苦盡柑來遇見你》
《苦盡柑來遇見你》以壓到性票數48票，拿下此份榜單冠軍！Netflix上半年熱播人氣夯劇《苦盡柑來遇見你》不僅霸榜話題韓劇許久，今年也橫掃眾多獎項！該劇由IU李知恩與朴寶劍強強聯手！劇情以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生，並且橫跨至2025年現代的多世代家庭故事。IU李知恩&文素利飾演「吳愛純」、朴寶劍、朴海俊飾演「梁寬植」共譜復古年代的溫情故事，賺人熱淚情節引爆觀眾共鳴與淚水，成為不少劇迷的人生韓劇，是值得細品的人生神劇！
以上就是2025年被韓媒票選為「年度最佳電視劇的韓劇」榜單，不曉得今年哪部電視劇是你心目中的TOP呢！就讓我們持續迎接源源不絕的新劇吧！
