韓媒業內票選「2025韓劇年度最佳演員」：李彩玟、朱智勛、朴寶劍、秋英宇都沒有擠進前五！TOP 1是《苦盡柑來遇見你》的「她」實至名歸！

《暴君的廚師》李彩玟、《苦盡柑來遇見你》IU李知恩劇照

【文/少女心文室】又到了年末結算時刻，2025年剩下兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，近日公佈了「2025年度最佳韓劇」、「2025年度最差韓劇」，11/7日公佈「2025年度韓劇最佳演員」榜單，趕緊一起來看有那些演員上榜了吧！

廣告 廣告

Netflix《苦盡柑來遇見你》朴寶劍、IU李知恩劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 6：李彩玟、朱智勛、朴寶劍、秋英宇

根據投票結果，今年這份榜單只有6個排名，李彩玟、朱智勛、朴寶劍、秋英宇等演員沒有拿到票數，但在此份榜單被提及！李彩玟今年演出大爆劇《暴君的廚師》徹底打開演員知名度，不僅與潤娥CP感火花爆棚，劇中美食吃播也超吸睛！朱智勛今年初演出Netflix夯劇《外傷重症中心》飾演火爆神醫，誕生人生角色，觀眾也瘋狂敲碗第二季回歸！朴寶劍今年演出Netflix夯劇《苦盡柑來遇見你》深情梁寬植一角，被觀眾封為最佳模範丈夫，賺走不少觀眾的淚水。秋英宇今年作品接二連三，包括演出《外傷重症中心》、《無赦之仇》、《牽牛和仙女》等作品！不過李彩玟、朱智勛、朴寶劍、秋英宇沒進到前5實屬讓人意外！

秋英宇《外傷重症中心》、李彩玟《暴君的廚師》、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》、朱智勛《外傷重症中心》劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 5：韓石圭

60歲演技派韓石圭拿下6票，為此份榜單第5名！韓石圭以《浪漫醫生金師傅》系列演出「金師傅」一角深植人心，近期演出周旋於父女之間的懸疑題材劇《如此親密的背叛者》，雖然在台灣討論度不高，但在韓國受到相當大的熱議與討論度，父女倆的攻防戰相當精彩，也讓觀眾對韓石圭留下深刻印象！也讓觀眾敲碗韓石圭趕快再以「金師傅」一角出現在《浪漫醫生金師傅》第四季！

韓石圭《如此親密的背叛者》劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 4：朴寶英

35歲朴寶英拿下9票，在此份榜單拿下第4名！朴寶英過往主演眾多作品都受到觀眾喜愛，包括《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉順》、《某一天滅亡來到我家門前》、《精神病房也會迎來清晨》、《照明商店》等作品！朴寶英今年帶來兩部作品，2月先以《我們的浪漫電影》回歸，與崔宇植共譜羅滿史，5月則以《未知的首爾》高速回歸，「一人分飾四角」雙胞胎姊妹花「劉未知和劉未來」，讓觀眾再次看到朴寶英的演技深度！

朴寶英《未知的首爾》劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 3：林潤娥

34歲潤娥為少女時代成員出身，爾後積極在影視圈發展，曾出演多部愛情劇，包括《愛情雨》、《守護者K2》、《王在相愛》、《沉默警報》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》等作品，而今年潤娥再度高速回歸，出演古裝羅曼史韓劇《暴君的廚師》，飾演「延志永」是一名現代主廚，隨著日食穿越至朝鮮時代，並遇上擁有「絕對味覺」的暴君李彩玟！潤娥在劇中帶來不少精緻料理，加上浪漫喜劇演出獲得觀眾好評！

林潤娥《暴君的廚師》劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 2：廉惠蘭

49歲廉惠蘭拿下19票，在此份榜單拿下第2名！廉惠蘭可以說是「國民媽媽專門戶」，過往就在眾多電視劇作品演出媽媽角色，陸續出演眾多夯劇，包括《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《機智牢房生活》、《Live》、《山茶花開時》、《雙甲路邊攤》、《驅魔麵館》、《少年法庭》、《黑暗榮耀》、《假面女郎》等多部作品。而廉惠蘭在今年最新作《苦盡柑來遇見你》飾演「全光禮」一角為愛純媽媽，對愛純一生有著深遠影響，雖然場面不多，但成為劇情關鍵發展，也是讓觀眾代入這部劇的關鍵角色之一！

Netflix《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭劇照

2025韓劇年度最佳演員TOP 1：IU李知恩

IU李知恩拿下23票，在此份榜單拿下最佳演員冠軍，31歲IU李知恩每年出演韓劇作品都是爆款劇，曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等人氣夯作，今年演出Netflix夯劇《苦盡柑來遇見你》回歸，以「吳愛純／梁金明」一角深植人心，再度誕生人生角色，實至名歸拿下2025年度最佳演員！，而IU最新作確定出演《21世紀大君夫人》飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一的財閥家族的老二成熙珠，將與邊佑錫共譜世紀愛戀，讓觀眾都相當期待這部作品在2026年上線！

Netflix《苦盡柑來遇見你》IU李知恩劇照

以上就是韓媒集結業內人士票選出來的「2025韓劇年度最佳演員」，不曉得你喜歡的演員有上榜嗎？也讓大家相當期待眾演員，在未來的新作表現，也感謝演員今年帶來這麼棒還有精彩的演出！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！