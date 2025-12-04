韓媒爆酷澎中國員工洩密仍大舉赴中徵才 線上合作商家苦喊訂單驟降三成

記者蒲世芸／綜合報導

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）近期爆出大規模個資外洩風波，不只消費者恐遭二次被害，就連平台上占比高達75%的中小型賣家也因此業績大幅下滑而苦不堪言。韓媒更披露，其IT開發團隊早已引進不少外籍人力，包含中國籍開發者。早前酷澎也證實，這次資安事件的嫌疑人正是一名前中國籍員工。不過，當被詢問外籍開發人員的徵才狀況時，酷澎始終相當緘默，只回應：「我們聘用來自不同國籍的人才，但難以透露員工的國籍分布。」

南韓酷澎因會員資料外洩事件，導致線上合作的店家業績大幅下降。（圖／翻攝自쿠팡 뉴스룸臉書）

聘中國開發者 強調薪資、福利、制度佳

韓聯社4日報導指出，在中國人力網站「脈脈」上，有不少酷澎官方或人士授權發布的徵才訊息，內容顯示酷澎的開發團隊在北京、上海集中運作，還被點名為「上海最具吸引力的外國IT企業之一」，甚至排名第8。前三名分別為Google、亞馬遜（Amazon），和蘋果。

貼文中祭出的酷澎工作福利，包括不用加班，還強調無中國許多企業的996制度（996制度指早上9點工作到晚上9點，一星期工作6天），以及稱擁有彈性工時、可選擇遠端工作，還指出公司提供多樣福利、穩定的年終獎金、高基本薪資等。

為何偏好中國人才？

外界曾質疑酷澎是不是為節省成本而招募中國人力，但報導指出，IT業界認為更具說服力的原因是酷澎採用的垂直整合電商模式，從自家倉儲、物流配送一手包辦，更接近阿里巴巴、京東；而不像亞馬遜的開放型電商平台，因此操縱這一體系的IT系統，與其借助美國開發者，不如借助中國開發者的力量更為順暢。

而雙方的核心差異在於亞馬遜偏重流量、推薦演算法與雲端服務；酷澎與京東則更聚焦倉儲調度與配送管理。

韓媒指出，酷澎採用垂直整合電商模式，從自家倉儲、物流配送一手包辦，更接近阿里巴巴和京東。（圖／翻攝自쿠팡 뉴스룸臉書）

酷澎個資外洩衝擊中小型商家

這次外洩事件更延燒到南韓酷澎平台上23萬家的合作小商家。根據2023年數據，這些中小型賣家一年交易額約達12兆韓元（約新台幣2千6百億元）；如今因事件延誤通報，連用戶會員的住家大門密碼等敏感資訊都遭殃，讓消費者陷入恐慌，不少人開始暫停購物或直接刪除酷澎帳號，導致商家的訂單量約少了30%。

小商家聯合會更疾呼：「酷澎出現顧客流失的跡象，小商家首當其衝。酷澎必須展現負責任態度，避免損害如雪球般擴大。」至於購買周期較長的時尚、美妝品類，目前尚未出現明顯營收波動。

