韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
【文/少女心文室】韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，11/6又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！
2025最差韓劇TOP 7：《行騙天下KR》
《行騙天下KR》在此份榜單拿下3票，被票選為2025最差韓劇第7名！《行騙天下KR》翻拍改編日本人氣電視劇系列《信用詐欺師JP》為日本電視台2018年開播的連續劇！韓版由朴敏英、朱鐘赫、朴喜洵等華麗選角主演，雖然有女神朴敏英領軍，但收視不如預期，在韓國收視僅在0.5%-1%徘徊，劇情未能引起觀眾追看！
2025最差韓劇TOP 6：《京城怪物2》
Netflix《京城怪物》在此份榜單拿下4票，被票選為2025最差韓劇第6名！該劇集結男女神朴敘俊與韓韶禧出演，第一季上演1945年代驚悚打怪羅曼史！而第二季《京城怪物2》由原班人馬朴敘俊與韓韶禧回歸，還有新卡司李茂生、裴賢聖加盟出演！眾多角色時隔79年後於現代相遇，上演剪不斷的因果循環故事線，在第二季大結局以開放式結尾收場，埋下第三季伏筆！混亂失焦的劇情線或許是敗筆之一！
2025最差韓劇TOP 5：《芭妮與哥哥們》
《芭妮與哥哥們》在此份榜單拿下6票，被票選為2025最差韓劇第5名！改編自同名人氣網路漫畫，由盧正義、李彩玟、趙俊英、金賢鎮、洪民基等新生代帥哥美女演員共同主演。主軸圍繞在一名女大生「芭妮」，在大學校園裡周旋多名帥哥的甜寵浪漫羅曼史！該劇收視也慘的可以，同樣在1%上下徘徊，青春男女神陣容，未能吸引到觀眾追看！
2025最差韓劇TOP 4：《暴風圈》
《暴風圈》在此份榜單拿下7票，被票選為2025最差韓劇第4名！由演技派男女神全智賢、姜棟元主演，該劇為諜報動作故事，劇情講述神祕特務和出色外交官強強聯手，揭露威脅朝鮮半島未來穩定的攻擊背後的真相，是一部關於暗殺行動、政治角力、權謀算計、和間諜特務故事！該劇為Disney+大製作內容，但並未反映在訂閱戶數上，更有爭議性話題，讓該劇有「雷聲大雨點小」評價。
2025最差韓劇TOP 3：《魷魚遊戲3》
《魷魚遊戲》在此份榜單拿下10票，被票選為2025最差韓劇第3名！該劇多達三季劇情，第一季造成世界現象級追劇熱潮，成為相當經典作品，不過後續兩季評價每況愈下！主演員包括李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏化儁、朴圭瑛、朴成焄、梁東根、曹柔理、姜愛心上演生存遊戲終局之戰！不少劇迷評價似乎沒有拍後兩季的必要性，不過第三季結局最後找來國際巨星「凱特布蘭琪」重磅現身，留下開放式結局，讓各界猜測是否有番外篇或是海外版本，留下懸念伏筆。
2025最差韓劇TOP 2：《問問星星吧》
宇宙電視劇《問問星星們》在此份榜單拿下15票，被票選為2025最差韓劇第2名！該劇由李敏鎬、 孔曉振、吳正世、韓智恩領銜主演！並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，聯手《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆所打造的新作，編導也都是黃金陣容強強聯手！光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費打造！但這部無懸念上榜最差韓劇，超級奇葩的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀，讓人好奇當時主演們為何會答應接演的程度....
2025最差韓劇TOP 1：《十二使者》
《十二使者》在此份榜單拿下28票，被票選為2025最差韓劇第1名！也是雷聲大雨點小的韓劇，該劇集結馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等超狂卡司主演！是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮迭起的劇情，讓觀眾大失所望，首播收視以8.1%開局，但最終只以2.4%收視慘澹收尾！
以上就是2025年被韓媒票選為年度最差電視劇的韓劇榜單，有不少大製作+黃金卡司陣容夯劇上榜，只能說大製作+大咖演員已經不是收視評價保證，先有優質扎實的劇本才是王道，但追劇觀影喜好見仁見智，只要喜歡就追下去吧，不曉得今年哪部劇，也讓你覺得追完很浪費時間呢？
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇Top 7」：《未知的首爾》拿下第5、《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
PLG/Fubon Angels韓籍三本柱亮相！李雅英喊：我們才是原創
Fubon Angels的「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英與李晧禎今（8）日於富邦勇士主場開幕戰前亮相舉行記者會，三人首次合體登場。首次加入的李雅英笑稱，雖然近期有許多韓國啦啦隊來台，但「第一個成為三本柱的還是我們，我們可是原創！」並透露三人將準備特別的中場表演，請球迷期待。中天新聞網 ・ 1 天前
WBC／備戰經典賽！日韓11/15、16東京巨蛋率先開戰
WBC／備戰經典賽！日韓11/15、16東京巨蛋率先開戰EBC東森新聞 ・ 53 分鐘前
王世堅為何不選台北市長？ 黃暐瀚曝本尊內心世界
2026年台北市長選舉，吳怡農爭取代表民進黨與蔣萬安一戰。至於大家關心民進黨立委王世堅會不會考慮登記參選？他本人堅持不會出馬競選，一定支持黨內推出的人選。媒體人黃暐瀚則在臉書披露王世堅不想選台北市長的原因。中時新聞網 ・ 11 小時前
灑狗血羅曼史！韓劇《親愛的X》開播好評不斷 一口氣追四集停不下來 「絕世惡女」金裕貞周旋5男多角戀 《鬼怪》導演最新力作｜預告、演員介紹看這裡
10月即將結束，進入最終倒數，11月有不少新劇陸續公開，其中一部《親愛的X》掀起觀眾們的期待感！該劇為一檔暗黑驚悚+愛情狗血漫改劇，真人版選角，確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛、黃寅燁等吸睛卡司主演，該劇更由名導李應福執導，強大的編導+演員黃金陣容，可以說是非看不可了！《親愛的X》即將在11/6首播，官方也在近日公開長達4分多鐘預告，金裕貞一次周旋5男瘋出新高度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前
Disney+《操控遊戲》韓劇線上看5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派，打造現實地獄！
11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
開合跳一下折1萬！建案奇葩促銷、邊跳得邊喊便宜
推案市場買氣差，建案紛紛推出促銷方案，除了常見的早鳥價、低首付、送家電、送裝潢，林口還有建案推出奇特的「開合跳折價」活動...聯合新聞網 ・ 3 小時前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
連晨翔Man武打飛踢全身汗 跳八家將感受氣場
TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出最新一集，章廣辰拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。中時新聞網 ・ 1 天前
陳漢典驚「密室逃脫場景8位數」 黃偉晉直呼超誇張：不敢相信
由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員，喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫負責單元角色NPC的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（4日）推出前導預告。原先也是演出要角之一的廖允杰（小杰），因為閃兵爭議，製作人決定以在不影響流暢度的情況下刪減。中時新聞網 ・ 5 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 12 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭茵聲開擇偶條件「另一半月收要20萬」 曝真實原因：久了會有負擔
網紅鄭茵聲最初從YouTuber團體「這群人TGOP」發跡，後期不只參與戲劇演出，還推出個人專輯，深受觀眾喜愛。然而，鄭茵聲的感情世界也受到網友關注，近日，鄭茵聲在節目中提到另一半的交往條件，表示月收入至少20萬元。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子聲明喊粿粿「而非江瑋琳」！她早鬆口關鍵原因：不愛被叫全名
范姜彥豐怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子4日深夜二度發表道歉聲明，坦承對女方「做出了不好的行為」，並承諾將與她共同面對。不過有網友發現，王子聲明中正式稱呼「范姜彥豐先生」、「范姜先生」，卻依舊喊著粿粿藝名而非本名「江瑋琳」。對此，也有網友做出解答，推測是因為粿粿曾表明自己不喜歡被叫全名。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前