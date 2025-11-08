韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇

《十二使者》、《暴風圈》、《問問星星吧》、《魷魚遊戲3》海報劇照

【文/少女心文室】韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，11/6又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！

《魷魚遊戲3》海報

2025最差韓劇TOP 7：《行騙天下KR》

《行騙天下KR》在此份榜單拿下3票，被票選為2025最差韓劇第7名！《行騙天下KR》翻拍改編日本人氣電視劇系列《信用詐欺師JP》為日本電視台2018年開播的連續劇！韓版由朴敏英、朱鐘赫、朴喜洵等華麗選角主演，雖然有女神朴敏英領軍，但收視不如預期，在韓國收視僅在0.5%-1%徘徊，劇情未能引起觀眾追看！

廣告 廣告

《行騙天下KR》朱鐘赫、朴敏英、朱鐘赫海報

2025最差韓劇TOP 6：《京城怪物2》

Netflix《京城怪物》在此份榜單拿下4票，被票選為2025最差韓劇第6名！該劇集結男女神朴敘俊與韓韶禧出演，第一季上演1945年代驚悚打怪羅曼史！而第二季《京城怪物2》由原班人馬朴敘俊與韓韶禧回歸，還有新卡司李茂生、裴賢聖加盟出演！眾多角色時隔79年後於現代相遇，上演剪不斷的因果循環故事線，在第二季大結局以開放式結尾收場，埋下第三季伏筆！混亂失焦的劇情線或許是敗筆之一！

Netflix《京城怪物》李茂生、韓韶禧、朴敘俊、裴賢聖海報

2025最差韓劇TOP 5：《芭妮與哥哥們》

《芭妮與哥哥們》在此份榜單拿下6票，被票選為2025最差韓劇第5名！改編自同名人氣網路漫畫，由盧正義、李彩玟、趙俊英、金賢鎮、洪民基等新生代帥哥美女演員共同主演。主軸圍繞在一名女大生「芭妮」，在大學校園裡周旋多名帥哥的甜寵浪漫羅曼史！該劇收視也慘的可以，同樣在1%上下徘徊，青春男女神陣容，未能吸引到觀眾追看！

《芭妮與哥哥們》趙俊英、盧正義、李彩玟劇照

2025最差韓劇TOP 4：《暴風圈》

《暴風圈》在此份榜單拿下7票，被票選為2025最差韓劇第4名！由演技派男女神全智賢、姜棟元主演，該劇為諜報動作故事，劇情講述神祕特務和出色外交官強強聯手，揭露威脅朝鮮半島未來穩定的攻擊背後的真相，是一部關於暗殺行動、政治角力、權謀算計、和間諜特務故事！該劇為Disney+大製作內容，但並未反映在訂閱戶數上，更有爭議性話題，讓該劇有「雷聲大雨點小」評價。

廣告 廣告

《暴風圈》姜棟元、全智賢、趙約翰劇照

2025最差韓劇TOP 3：《魷魚遊戲3》

《魷魚遊戲》在此份榜單拿下10票，被票選為2025最差韓劇第3名！該劇多達三季劇情，第一季造成世界現象級追劇熱潮，成為相當經典作品，不過後續兩季評價每況愈下！主演員包括李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏化儁、朴圭瑛、朴成焄、梁東根、曹柔理、姜愛心上演生存遊戲終局之戰！不少劇迷評價似乎沒有拍後兩季的必要性，不過第三季結局最後找來國際巨星「凱特布蘭琪」重磅現身，留下開放式結局，讓各界猜測是否有番外篇或是海外版本，留下懸念伏筆。

《魷魚遊戲3》海報

2025最差韓劇TOP 2：《問問星星吧》

宇宙電視劇《問問星星們》在此份榜單拿下15票，被票選為2025最差韓劇第2名！該劇由李敏鎬、 孔曉振、吳正世、韓智恩領銜主演！並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，聯手《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆所打造的新作，編導也都是黃金陣容強強聯手！光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費打造！但這部無懸念上榜最差韓劇，超級奇葩的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀，讓人好奇當時主演們為何會答應接演的程度....

《問問星星吧》孔曉振、李敏浩劇照

2025最差韓劇TOP 1：《十二使者》

《十二使者》在此份榜單拿下28票，被票選為2025最差韓劇第1名！也是雷聲大雨點小的韓劇，該劇集結馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等超狂卡司主演！是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮迭起的劇情，讓觀眾大失所望，首播收視以8.1%開局，但最終只以2.4%收視慘澹收尾！

Disney+《十二使者》劇照

以上就是2025年被韓媒票選為年度最差電視劇的韓劇榜單，有不少大製作+黃金卡司陣容夯劇上榜，只能說大製作+大咖演員已經不是收視評價保證，先有優質扎實的劇本才是王道，但追劇觀影喜好見仁見智，只要喜歡就追下去吧，不曉得今年哪部劇，也讓你覺得追完很浪費時間呢？

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！