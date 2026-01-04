韓媒票選「2025最棒明星」：宋慧喬、朴寶英、IU都上榜，他被封「世界小學生總統」！
【文／Beauty美人圈．Jessie】2025年最後一個月，韓媒邀請各領域記者從外貌、演技、訪談到舞台，票選出「2025最棒明星」！不僅宋慧喬、IU等人上榜，記者們對「零負評女神」朴寶英更是讚美有加，除了對朴寶英一人分飾四角的演技感到相當驚艷之外，記者也表示朴寶英是戲裡戲外都讓人超有好感的女明星！快一起往下看看韓媒票選「2025最棒明星」有哪些人吧！
韓媒票選「2025最棒明星」1：宋慧喬
對韓國娛樂圈而言，2025是充滿爭議的一年，主持人問到，有沒有那種是在這樣時刻裡，足以支撐度過年的人或瞬間呢？電影記者韓賢靜分享：「做記者時，最常被問的問題就是『誰最漂亮』、『誰最讓人印象深刻』，老實說，我總是回答：『都漂亮，其實差不多。』專業人士花了一輩子的時間來管理自己，有誰不美呢？更何況，帳戶裡有那麼多錢，要我也會拼命管理啊⋯⋯當然，不代表我能做到他們那樣。但今年，我可以非常確定地說，是宋慧喬。」
韓賢靜記者表示，自己在14年前在釜山國際電影節第一次見到宋慧喬時，對她的印象是⸺像洋娃娃般漂亮，但不算特別的明星。那時她印象最深的反而是同一年湯唯因《晚秋》而展現的壓倒性存在感，當時湯唯這種超越美貌的沉穩神秘感和厚重氣場讓人難以忘懷，很多記者的反應都差不多，「但是今年透過《黑祭司2：闇黑修女》再次見到宋慧喬，她帶來的感覺超越了當年的湯唯。她不只是『漂亮的臉龐』，更散發出成熟、堅定、專業的光芒。鏡頭前的神態很不一樣，在鏡頭外的樣子更迷人，她的談吐既輕鬆又有禮貌，帶著幽默感，在現場自然散發柔和的領導力，還有真誠的一面。」
記者們紛紛表示，宋慧喬出現在鏡頭前的每一個瞬間，都在說明「這個人為什麼能長期保持頂尖地位」，同時提到宋慧喬在經歷了那麼多歲月與波折，她的事業與人生都「盛開了」，記者大讚：「她盛開的樣子，真的非常美！」
韓媒票選「2025最棒明星」2：朴寶英
tvN記者金美智也接著分享了自己今年在現場見到過的最棒明星⸺朴寶英！今年朴寶英主演的電視劇《未知的首爾》幾乎照亮了所有觀眾的夏天，劇中她一人分飾四角的演技令人眼睛為之一亮，不只業界人士讚譽有加，就連其他一起拍戲的演員也相當佩服。
金素妍記者問：「大家常說本人像仙女，實際上也是這樣嗎？」金美智記者贊同道：「是真的。不只顏值，讓我更驚訝的是她在整場採訪中展現出的深度回答，以及對角色、作品的熱愛。老實說，有些演員在完結採訪時會讓人懷疑『這人真的有用心在演這個角色嗎』，有些甚至連基本問題都答不好。」其他記者聽完後都忍不住點頭，表示每當遇到這樣的演員，他們記者都會私下議論一番！
金美智記者接著提到，朴寶英無論被問到什麼問題，都能完整的整理出自己的想法並傳達出來，雖然其他演員也會準備可能被問到的問題，但她投入的程度完全是天壤之別，讓在場的人都能感受到她對這部作品準備的用心，「當下我就明白『原來對作品的真心滿滿地展現出來』是這個樣子啊。她對作品的熱愛甚至能傳達到我心裡，給了我很大的感動⋯⋯我今年心中這樣（最棒）的演員，就是朴寶英！」
韓媒票選「2025最棒明星」3：《苦盡柑來遇見你》全員
Netflix記者梁素英提到今年讓他印象最深刻的網路劇，就是Netflix《苦盡柑來遇見你》！看著在濟州出生、調皮叛逆的愛純，和寵妻鐵石心腸的寬植的人生故事，讓他忍不住一直流淚，「從愛純想要買海女媽媽一天的勞動時間，到『活著就會活下去』這樣的台詞，都是直擊心靈的名句。我自己感動，也覺得我們父母那一代看了也會很感動。」
接著電影記者韓賢靜也提到了劇裡IU和朴寶劍兩人的化學反應是歷代最佳，讓人很難移開目光，梁素英記者贊同表示：「沒錯，IU和朴寶劍真的很搭。不只是外貌，連演技也很好，甚至超出預期。他們一起唱的〈山村少年的愛情故事〉也一定要聽。文素利和朴海俊的化學反應也很棒，朴寶劍與朴海俊的單戀深情演出，甚至引起一陣『寬植病』熱潮，可以說是徹底引發了《苦盡柑來遇見你》的狂熱！」記者們普遍認為，IU和朴寶劍兩人的化學反應，是引爆這部作品的重要關鍵之一！
除此之外，梁素英記者認為其他配角演員的演技也十分出彩，廉惠蘭雖然戲分不多，但卻給大眾留下深刻印象；而因「哈洗大叔」爆紅的崔代勳、姜有皙、金宣虎等人的表現也在這部劇裡大放異彩，作品更加精彩。梁素英記者讚嘆：「第61屆百想藝術大賞四冠王、第4屆青龍系列獎三冠王，獎項幾乎掃光了！」
韓媒票選「2025最棒明星」4：HUNTR/X
而說到得獎，就不能不提到了今年橫掃全球的《Kpop 獵魔女團》！這部動畫電影的主題曲〈Golden〉旋律歌詞朗朗上口，超級洗腦，不僅一躍成為2025年幾乎所有人都會哼唱的歌，明星們搶著翻唱，更入圍了第83屆金球獎最佳原創歌曲！李多謙記者說：「今年的現象級熱度真是驚人。不只是韓國，甚至全球都掀起了一陣熱潮，作品本身人氣火熱，OST也受到了極大關注，美國告示牌主榜《Hot 100》連續八週冠軍，這已經說明一切了。」
「俗話說『成為小學生的總統，就能俘虜全世代』，而HUNTR/X演唱的〈Golden〉就是這種典型例子。不只在韓國，甚至美國、英國、澳洲等地的小學生都在學校裡齊聲合唱〈Golden〉，真的很令人驚訝。」當然，提到HUNTR/X就一定會想到他們的「競爭」對象⸺Saja Boys！李多謙記者表示：「〈Soda Pop〉也是熱潮之一，從車銀優到RIIZE、BOYNEXTDOOR等等，幾乎沒有哪個男團沒翻唱過，熱度真的超高。」甚至記者還提到，據傳G-Dragon的經紀公司也準備推出與Saja Boys媲美的AI虛擬偶像呢！
韓媒票選「2025最棒明星」5：JYP朴軫永
被韓媒票選為「2025最棒明星」的還有他！就是今年被任命為「總統直屬大眾文化交流委員會共同委員長」的⸺JYP（氣音）！池承勳記者表示：「雖然他的美貌比不上宋慧喬，也沒有IU、朴寶劍那樣的人氣，但在國家層面獲得了優秀的認可，度過了最精彩的一年。看他出現在各種節目中，雖然出道已超過30年，仍對音樂充滿渴望，真的很令人佩服⋯⋯結果他又一次引起轟動事件。不只是娛樂新聞，連政治、社會版面都被刷爆。」
記者們認為，作為歌手、製作人，再到國內代表性娛樂公司的掌舵人，還能有什麼更高的成就呢？這次連總統都親自召見朴軫永，實在是令人無法忽視的成就，這代表了國家認可了他，這樣看來，朴軫永不就是K-POP的活歷史嗎？而由於朴軫永將與文化體育觀光部長崔輝英共同擔任委員長，所以大家決定之後稱他為「歌手部長」！池承勳記者感動的說：「以前只是穿著塑膠褲上舞台、音樂超強的哥哥⋯⋯我真的非常自豪，大眾文化如今已成為國家產業的一部分！」
韓媒票選「2025最棒明星」6：金軟景
既然提到「國家代表」，那麼活躍於體壇及綜藝節目的金軟景絕對不能不提！《我獨自生活》的記者金素妍分享：「老實說，我們記者多少帶有職業病和責任感，對新綜藝、戲劇等首播都一定會追吧？還會習慣性地掃描『有沒有新聞題材』、『這節目如何』。但當我看到金軟景主演的MBC《新進導演金軟景》時，整個人立刻端正坐姿，一眼就感覺到：『哇，成功了，這一定會爆紅！』」
金美智記者表示，跨足綜藝的運動明星很多，但金軟景的感覺很不一樣。過去她在綜藝上就表現不錯，即使這次作為綜藝主角，仍然毫不怯場，根本不需要適應期。金素妍記者贊同：「她從進退自如的話題時機，到運動節目的真誠感，再到給觀眾短暫喘息的話題轉換和幽默，她完全是綜藝老手級水準。」認為金軟景爽朗的談話風格和反差萌簡直無敵！球場上的威嚴氣場完美延伸到節目掌控力，今年的綜藝大賞獎杯幾乎是板上釘釘！
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 23
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 16
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 21
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 22 小時前 ・ 17
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 127
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 9
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 61
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 32
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 1 天前 ・ 9
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
花花拍短影音拿回自主權
48歲女星花花（張嘉雲），18歲走上伸展台成為模特兒，後來踏進演藝圈主持、演戲，成為全方位藝人，她近2年跟經紀人自編自拍短影音，真誠又幽默的風格受到廣大迴響。最重要的是，花花從中感覺到自己的轉變，也開心拿回「自主權」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話