韓媒記者揭露趙震雄醜聞 涉違《少年法》遭告發

趙震雄演出不少精彩作品，《信號》在台被視為神劇之一。翻攝劇照



據南韓媒體今天（12/8）報導，南韓重量級演員趙震雄遭爆料，少年時期曾犯下離譜罪行，揭露此事的韓媒記者，涉嫌違反該國的《少年法》，遭執業律師告發。該法律禁止取得或提供未成年人的犯罪紀錄，以促進其健康成長。

據韓媒《中央日報》報導，南韓影帝趙震雄近日遭爆料，疑似在年少時期犯下酒駕、性暴力等罪行，他的經紀公司Saram已發布聲明，表示趙震雄在未成年時期，確實有不當行為，但強調「與性暴力相關的行為無關」，並會為自己的行為，退出演藝圈。

不過，當初率先揭露趙震雄醜聞的媒體，卻疑似違反南韓的《少年法》，法律事務所「好人」的律師金京浩（김경호，音譯），昨天透過國民請願網站，向首爾警察廳長，告發揭露這件醜聞的娛樂媒體「Dispatch」2名記者，指控他們違法《少年法》第70條，該條法律禁止取得或提供未成年人的犯罪紀錄，促進其健康成長。

金京浩表示，趙震雄的過去紀錄遭外流，是一項問題，「《少年法》嚴格禁止相關機構提供少年事件的資料」、「從網路上流傳的截圖來看，合理懷疑是從法院內部外流。」

金京浩強調：「如果記者或公務員，透過內部人士，竊取法律所保護的資訊，這已經不是採訪的範圍，而是違反法律的犯罪行為」、「這個社會給予少年犯重新開始的機會，《少年法》禁止揭露相關資訊，就是因為這可能成為一把凶器，切斷一個人的社會生命。」

金京浩指出：「《少年法》不是用來遮掩罪行的盾牌，而是社會達成共識，讓少年能回歸社會」、「找出30年前一名高中生的過錯，真的是大眾不可或缺的知情權嗎？」

