韓媒訪具俊曄收視攀新高 網挖張蘭曾暴怒被針對：報警啊

韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）3日播出到台灣專訪具俊曄在妻子大S（徐熙媛）過世一年的心路歷程，也首度揭開大S病逝過程，引來超多當地觀眾觀賞，據韓國尼爾森統計，該節目當天國收視率達到3.1%，每分鐘最高收視率達到4.2%，突破了該節目有史以來的紀錄，並在同時段的娛樂節目中得到第2名。

具俊曄2022年拋下震撼彈，宣布與舊情人大S結婚，這段跨國婚姻瞬間收到許多矚目，又因當時位於疫情末期，具俊曄婚後從搭機來台過程、隔離、隔離結束等，一舉一動也引來媒體關注。未料去年大S傳出病逝，再度引發台韓網友的討論，3日播出的《名人生老病死的秘密》，不僅收視率飆高，在重要的20-49歲族群中也有1.0%的亮眼表現。

節目中，主持人提到大S的上段婚姻，表示大S前夫汪小菲是商人，疫情期間曾發表許多爭議性言論，讓人在台灣的大S很為難，還傳出汪小菲在婚內與其他女子過從甚密，大S過世後，前婆婆張蘭在直播中呼籲：「我兒子因為這件事很辛苦」，希望大家可以多買他們的商品，讓來賓李燦源傻眼反問：「瘋了嗎？」

消息傳回大陸微博也引來兩極評論，有網友挖出去年7月張蘭曾一度暴走發文，說：「何必被人牽著鼻子走呢，手握監護權，孩子們生日無祝福，媽媽下葬不告訴，他們母親墳墓在哪兒都不知道，還要置他們父親奶奶與死地，這是仇人啊，這樣的姥姥一家，偷走的珠寶呢？報警啊！」似乎對輿論也相當不滿。

