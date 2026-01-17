韓媒關注台美關稅走向 憂韓半導體產業面臨不利局勢

台確定對等關稅稅率 15%，將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場競爭力。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 台美關稅談判已正式敲定，美東時間 15 日完成總結會議，台美經貿關係取得突破。台灣成功爭取到對等關稅調降至 15% ，且不予疊加，並取得美國「 232 條款」最優惠待遇，成為全球首個獲得美國 232 條款關稅優惠的國家。相關成果也在南韓媒體間掀起討論。由於台灣與韓國在半導體產業上具有高度競爭關係，多家韓國媒體擔憂，台灣取得的關稅優惠恐使韓國半導體產業面臨不利局勢。

針對台美談判成果，中國方面昨日表態「堅決反對」。外交部於 16 日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙。南韓《中央日報》報導指出，美國總統川普近日宣布，將對部分進口半導體、半導體製造設備及其衍生性商品加徵 25% 進口從價關稅。不過，台積電計畫在美國再興建 5 座工廠，可望受惠於關稅豁免條款。相較之下，韓國可能在半導體競爭中失去優勢，甚至面臨最壞情況。

《韓國經濟新聞》以「三星電子與 SK 海力士岌岌可危」為題報導，指出台灣獲得 15% 關稅待遇後，韓國憂慮加劇。報導同樣提及去年 11 月美韓談判進度，指出美方承諾韓國在半導體關稅上不會處於比台灣更不利的位置，但具體如何落實仍不明確。韓國政府雖稱此為「半導體關稅的有效最惠國待遇」，但外界擔心「不低於競爭對手的待遇」僅屬聲明性質，未來恐產生解讀爭議，實際意涵仍待釐清，且韓國半導體產業亦憂心，美方可能透過關稅施壓，迫使其進一步加大投資。

韓國科技與經濟媒體《Foeconomy（포커스온경제）》則指出，美台關稅談判定案後，台灣的關稅豁免條件已明朗，外界關注韓國能否獲得與台灣類似的待遇。報導提及，去年 11 月美韓協議提出「最惠國待遇」原則，但目前仍停留在原則層次，美方當時僅表示，韓國不會比其他主要半導體貿易夥伴獲得更不利的待遇，具體實施方式仍不清楚。該媒體呼籲，韓國應以台灣獲得的協議為基礎進行談判，並制定與其投資規模與戰略價值相稱的關稅豁免條款，避免「待遇不低於台灣」淪為空話。

《每日經濟新聞》報導，台灣取得的關稅降至 15% ，與日本及韓國相同。同時，美方允許台灣企業在美國進行高達 2500 億美元的直接投資，台灣政府也提供 2500 億美元的信貸擔保，以支持台灣企業在美國的額外投資，台積電預計在美國興建 5 座半導體工廠。報導同樣提及去年 11 月美韓協議中的「最惠國待遇」原則，並指出在台韓競爭關係下，外界擔憂韓國半導體產業將受到衝擊。

