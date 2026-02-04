韓媒首公開大S過世過程 想提早回家「在機場路上心臟驟停」

韓國KBS節目日前為了悼念大S（徐熙媛）過世一周年，特別來台專訪具俊曄，並拍攝他平時從住處開車到金寶山玫瑰園守望大S墓園的過程。昨(3日)節目播出，來賓轉述大S是在旅程中覺得身體不適後，說想要提前回台灣休息，沒想到在機場的路上心臟驟停，搶救了14小時仍不治身亡。

KBS節目《名人生老病死的秘密》最近派製作團隊到台灣採訪具俊曄，主持人轉述工作人員採訪過程，可見具俊曄到了大S墓碑旁行大禮跪拜，節目製作團隊以為當天飄雨，具俊曄不會出現，他淡淡回應：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡...」，說到一半忍不住哽咽落淚，讓主持人張度練也哽咽。

廣告 廣告

另一位來賓說，據知大S在旅程中表示想要回家休息，所以徐家人考量後，決定比起去日本的大醫院，還是先買了回台灣的機票，去年2月2日下午前往機場的路上，大S突然心臟驟停，家人立刻將她送到當地的醫院，急救了14小時仍沒有挽回生命。

其他人也認同當下的決定，表示如果在海外工作身體不適，推算回家鄉飛機時數不算長，就會選擇回家治療比較保險，可以理解大S當下想要忍著回台灣的心情，但沒想到發生心臟停止的意外，所有來賓聞此都心情沉重，當下停頓了幾秒，大家都悲傷到無法言語。

節目中也可見具俊曄若打算來探大S的墓，當天就會做好早餐帶到現場，具俊曄一抵達大S的墓前就會先行跪拜禮，接著拿出供品，把iPad打開，輪播大S的照片，邊看著亡妻的照片邊進食，主持人說，製作單位還有關心問了具俊曄其他問題，「具俊曄完全說不了話，節目組所有的提問，具俊曄都是用眼淚回答，因為具俊曄不想將這種模樣給大家看，就要求不要接受訪問、不要將這些畫面公開，只說了一句『希望喜歡大S的人不要忘記她』」。

更多中時新聞網報導

《大濛》躍升億級大片 劉冠廷盼續演外傳

詹雅雯差點和康康湊一對

NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾