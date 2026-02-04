韓媒首曝大S離世經過 「想回家」赴機場途中心臟驟停

藝人大S徐熙媛2025年2月因流感併發肺炎驟逝，讓親友悲痛至極。南韓節目《名人生老病死的祕密》近日首度公開她過世前的狀況，透露她在日本旅遊期間突發高燒後病情急轉直下，雖然她一心想回台灣治療，卻在前往機場途中心臟驟停，只得在日本緊急搶救，最終經過14小時宣告不治。

大S 2025年2月因流感併發肺炎驟逝，讓親友悲痛至極。（圖／翻攝自大S臉書）

《名人生老病死的祕密》稱大S 2025年1月29日與家人一同前往日本旅遊，不過剛抵達不久便出現發燒、全身痠痛等症狀，當時她一度認為只要讓身體保持溫暖便會緩解，於是選擇在飯店休息並泡溫泉，但狀況並未好轉。由於大S本身患有心臟疾病，泡溫泉導致血管壓力急遽上升，疑加速了病情惡化。

南韓節目《名人生老病死的祕密》近日首度公開大S過世前的狀況，透露她在日本旅遊期間突發高燒後病情急轉直下。（圖／翻攝自KBS YouTube）

後續大S被緊急送往當地醫院急診，檢查後發現肺炎迅速惡化甚至出現併發症風險，醫療團隊立即建議轉送至設備更完善的大型醫院治療。面對在陌生異地住院的恐懼與不安情緒，大S多次向家人表達「想回家」的意願，盼能夠返台接受後續治療，家屬在權衡之下，緊急訂下2025年2月2日返台的機票並為她辦理出院手續。

豈料當天下午，大S在搭車前往機場途中突然失去意識，隨即心臟驟停，被救護車送往醫院搶救長達14小時，無奈最終仍回天乏術。

