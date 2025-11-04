韓媒驚嘆台灣太猛！第3季GDP暴升7.6％ 全靠這產業

【高沛生／綜合報導】AI熱潮席捲全球，從投資市場到出口產業皆明顯升溫。KPMG安侯建業最新報告指出，第3季全球創投金額創近年新高，展現資金對AI領域的強勁信心。報告分析，AI相關產業的擴張正推動全球資金與需求循環，帶動各國經濟動能回升，其中台灣受惠於半導體與電子零組件出口暢旺，第3季經濟成長率高達7.6％，創下17年來新高，韓媒更以「整個國家都搭上AI熱潮」讚嘆「怪力的台灣」。

全球人工智慧（AI）熱潮推升投資與出口市場同步升溫，根據KPMG安侯建業最新報告，第3季全球創投金額達1,207億美元（約新台幣3.7兆元），創近年新高，AI仍是最大投資主題，美國新創Anthropic與xAI分別募資逾百億美元，顯示市場信心明顯回升。KPMG會計師簡思娟指出，AI相關產業的擴張帶動資金與需求循環，各國經濟皆正受惠於這股AI紅利。

這股熱潮同樣在台灣掀起浪潮。主計總處10月31日公布，第3季實質國內生產毛額（GDP）概估成長7.64％，創下17年來新高。韓國《韓經新聞》（Hankyung）以「整個國家都搭上AI熱潮」、「怪力的台灣」形容台灣經濟表現，指出AI帶動半導體與電子零組件出口大幅成長，使台灣成為亞洲「四小龍」之首。

報導指出，外界原本憂慮美國關稅政策將拖慢出口動能，但實際結果顯示台灣經濟持續擴張。韓媒引述主計總處說法稱，台灣原預期下半年成長趨緩，結果不僅逆勢上揚，還出現「驚喜實績」，整體出口與投資皆維持高檔。統計顯示，第三季出口年增36.5％、總額達1694億美元（約新台幣5.6兆元），其中半導體最為突出。

同時韓媒也發現，台灣第3季經濟成長率高達7.6％，遠超韓國（1.7％）、香港（3.8％）與新加坡（2.9％），成為亞洲四小龍之冠。國際貨幣基金（IMF）預測，台灣今年人均GDP將達3萬7827美元，22年來首次超越韓國，明年更有望突破4萬美元門檻，展現AI產業紅利帶動的強勁經濟火力。

財政部今（9）日公布2025年9月出口542.5 億美元，為歷年單月第3高。許麗珍攝

