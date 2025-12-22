韓媒：南韓官員祕訪莫斯科 擬促北韓重返核對話

俄羅斯總統普丁（左）和北韓領導人金正恩（右）。美聯社



南韓媒體今日（12/22）引述外交界消息指出，南韓外交部官員近日秘密訪問莫斯科，與俄羅斯負責北韓核事務的官員舉行會晤，推測雙方就促使平壤重返對話方面交換意見，但相關報導已遭俄羅斯外交部否認，強調不存在所謂北韓核問題。

據韓聯社報導，南韓外交部負責北韓事務的官員近日赴莫斯科，會晤俄羅斯外交部負責對北韓事務官員布林米斯特羅夫（Oleg Burmistrov）等人。這是兩國負責北韓事務官員自去年10月以來的首次會晤，雙方當時討論了北韓向俄運兵問題。

廣告 廣告

據推測，韓方可能呼籲俄方為維護韓半島和平發揮積極作用，雙方就此交換意見。由於北韓與俄羅斯的關係日趨密切，韓方認為在促使平壤重返對話方面，俄方能夠發揮關鍵作用。

自俄烏戰爭爆發以來，韓俄關係一直處於僵局。分析認為，雙方當前以北韓核問題為議題舉行會晤，與俄烏停火談判持續的局勢不無關聯。在戰爭當事方與美國開始討論停火問題後，韓俄雙方也需要提前為戰後推動雙邊關係發展做準備。

然而，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）21日發聲明稱，反對俄羅斯與北韓合作的國家，不斷企圖挑撥兩國間的全面戰略夥伴關係，製造雙方互不信任氛圍。俄方似乎顧及北韓立場，否認與南韓有所接觸。

「雙方不討論影響兩韓關係的問題，尤其是對於俄羅斯來說根本不存在的北韓核問題」，沙卡洛娃批評，這種假消息毫無事實依據，強調俄方在與北韓合作問題上的立場一貫且有原則，不會被政治考量所左右。

更多太報報導

不只派兵援俄攻烏 金正恩證實北韓派工兵助俄掃雷

中俄軍機闖入南韓防空識別區的同一天 北韓向黃海發射多枚火箭彈

金正恩放話北韓空軍新任務 金朱愛時隔近3月穿「父女裝」亮相