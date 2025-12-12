韓媒：「台灣有事」若成真 韓國也會陷兩難

▲有韓媒分析指出，「台灣有事」一旦真的發生，韓國自己也會陷入兩難。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本，近期因為台灣相關議題，引發的外交及軍事緊張持續，韓國總統李在明表態不會「選邊站」，認為偏袒任何一方都可能加劇衝突，所以應該盡量居中斡旋調解。有韓媒分析指出，「台灣有事」一旦真的發生，韓國自己也會陷入兩難。

韓國《中央日報》12日刊載社論，形容台灣不僅是半導體的核心基地，更是劃分東北亞、東南亞2個戰區的分界點，在激烈競爭的半導體領域，「台日韓」三方的安保利益存在交會，韓國可能需要在中韓關係與美國協防台灣的構想之間，努力尋求平衡，探索更為精妙的外交路徑。

從美國公布的新版國安戰略看來，美國不僅強調應將台灣歸入己方陣營，亦明確要求盟友分擔更多責任，美國國防部長赫格塞斯還誇韓國是「模範盟友」，實際上帶有督促意味，意在鼓勵韓國做出更大貢獻。

韓國檀國大學政治外交系教授金珍鎬分析，美國處於「避免與中國發生直接衝突，同時維持自身戰略優勢」的調整期，而在美國試圖領導「台日韓」聯合應對中國的格局下，中日之間的矛盾也開始浮出水面。導火線是日本首相高市早苗上月發表的言論，宣稱若台灣有事，日本將行使集體自衛權，中國憤而反制，甚至不惜升級軍事緊張，比如出動航母艦載機，對日本自衛隊戰機進行雷達鎖定。

對此，韓國國立外交院日本研究中心研究員尹錫正認為，關於「台灣有事」言論，如果說過去美國是「矛」、日本是「盾」，那麽現在日本可能正逐漸向「矛」的角色發展，中國也藉此向韓國等美國區域盟友發出警告，切勿效仿日本、妄想成為衝突的矛頭。所以韓國政府也採取低調姿態，比如李在明3日在記者會上就強調，韓國應扮演協調角色，重申台灣海峽和平穩定的重要性，基本延續了先前的官方立場。

不過，包含韓國外國語大學國際區域研究生院教授康埈榮在內，有一派專家學者指出，韓國或難長期維持「第三方」立場，與明確選擇「安全與經濟均靠美國」路線的日本、台灣不同，韓國的國家利益更傾向於「安全靠美國、經濟靠中美」，這也使韓國的政策抉擇更為艱難複雜：「一旦台灣有事，韓國將陷入兩難。既要界定自身軍事介入的範圍，又必須警惕北韓誤判引發局勢升級....這要求韓國必須對供應鏈與國家安全進行綜合考量。」

