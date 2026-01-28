韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

（中央社首爾28日綜合外電報導）由於韓國國會遲未通過與美國的貿易協定，美國總統川普揚言要提高對韓關稅至25%，不過韓聯社今天報導，僅隔1天川普就表達會與韓國一起尋求解決方案，韓美協商可望再度展開。

川普日前於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此有意將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

不過韓聯社今天報導，美國總統川普今天在白宮被媒體問及是否會提高對韓關稅時，他表示，「我們會與韓國一起找出解決方案」。

韓聯社分析指出，這被解讀為根據韓美協商結果，調升關稅也有可能被撤回，加上川普之前也未明示調升關稅的生效時間，可視為美國仍與韓國政府留下協商空間。

韓國為了履行對美投資3500億美元的承諾，制定了「對美投資特別法」，雖已於去年11月提交國會，但至今仍未啟動審議程序。一名白宮相關人士表示，「川普總統已下調關稅，但韓國在履行承諾事項上卻毫無進展」。

因此有分析指出，川普突宣布有意提高對韓關稅，是為了施壓，促使韓國加快落實投資計畫。韓國也已著手掌握川普政府的意圖並研擬對策，執政黨共同民主黨在黨政協商後，提出將於2月底、3月初通過特別法的時間表。

產業通商部長金正官、通商交涉本部長呂翰九也預計在不久後訪美，分別與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）進行協商。

報導提及，預料在後續協商過程中，韓國將向川普政府提出對美投資特別法在國會的具體處理時程、階段履行計畫，並說明對美投資的承諾將順利推進。

若美方接受相關說明，預計關稅調升可望被撤回；不過若對美投資特別法的時程再度延宕，報導指出，也不排除川普政府再次表達不滿。（編譯：楊啟芳）1150128