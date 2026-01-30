韓媒：張又俠落馬後 中國軍方展開大規模思想教育

（中央社台北30日電）韓國媒體「朝鮮日報」近日刊文表示，中共中央軍委副主席張又俠落馬後，中共解放軍報發表評論時提到「一刻不停推進政治建軍，持續深化政治整訓」，中國軍方為了阻止內部動搖，從本周開始展開大規模思想教育。

中國國防部24日宣布，中共中央軍委副主席張又俠與中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。

中共解放軍報25日發表題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」的社論，當中提到張又俠及劉振立「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，並指「一刻不停推進政治建軍，持續深化政治整訓」。

朝鮮日報近日刊文表示，據傳，中國軍方為了阻止內部動搖，從本周開始展開大規模的思想教育。

報導表示，解放軍報社論中提及的「政治整訓」成為現階段共軍的核心任務。

文章表示，「政治整訓」是針對全軍加強再教育、自我批評和組織整頓的措施，目的在於實現「把軍隊打造成黨的軍隊」的「政治建軍」。通過被稱為「三會一課」（三個會議和一個課程）的定期會議，隨時進行思想教育。上級下達指示後，下級單位要將詳細計劃、落實情況上報，下發紀律檢查表，進行自我批評和相互評價。

文章表示，中國國家主席習近平在2022年10月的中共20大上提出了政治整訓的「常態化和制度化」，去年10月的二十屆四中全會曾要求對此進行「深化貫徹」。

文章表示，有觀察認為，張又俠落馬後，肅清殘餘勢力的工作還沒有結束，緊張感並沒有消失。總兵力達200萬人的共軍至少要有40名上將，但目前只剩下4名左右的上將。在12日至14日舉行的中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上，作為與會對象的中將、少將中有9人沒有參加，這些人可能被列入調查對象。

文章表示，中國當局發出警告稱，不僅是高官，對下層官員的腐敗行為也要給予嚴懲。習近平12日在中紀委第五次全體會議上表示，「今年地方（領導層）將開始換屆，要把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來」。

北京的一位外交消息人士預測，習近平很可能在明年的第二十一屆黨代會上連任第四屆，因此今年將完成治理腐敗和人事調整，提高權力的穩定性。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150130