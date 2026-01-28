韓媒：拿韓國開刀 向歐盟等國施壓

美國總統川普以韓國國會遲未能批准對美貿易協定而宣布提高關稅稅率。有分析認為，韓國針對美國公司的數位監管運動，例如對電商平台「酷澎」的調查，可能對川普的決定產生一定影響。不過，韓國外交部長趙顯28日表示，已與美國國務院聯繫，「雙方的結論是，這與酷澎或正在擬議的線上平台法規沒有直接關聯」。

根據《韓聯社》與《韓國日報》報導，西江大學國際研究所教授許允表示，美國似乎希望韓國在對美投資方面採取更積極主動的態度，並迅速回應美國提出的各項要求，但他擔憂這項措施是「突發行動」，完全無視國際外交慣例。

許允說：「透過社群媒體單方面推翻一項長期協商出來的協議，不僅有違國家間的道德準則，在外交上也難以理解。」而在美國迫切需要盟友合作遏制中國之際，向其關鍵盟友施壓，是嚴重的挑釁行為。

韓國產業經濟貿易研究院院長權南勳指出，與其提高關稅本身，川普的根本目標似乎在使目前受阻的投資協定得以確定批准。國會立法拖延可能被美方視為「試水溫」，並考慮到對等關稅有可能宣布無效；權南勳認為川普可能急於在局勢進一步拖延之前，盡快獲得明確承諾，而表現出某種不耐煩。

韓國經濟研究院高級研究員申元圭認為，在對等關稅的判決出爐前，川普感受到了來自國內和國際的政治壓力。「如果最高法院在一審和二審後仍裁定這些關稅違法，韓國國會的反彈可能會加劇。」他指出，川普可能希望以韓國當範例，向最高法院間接表達此案件是對經濟產生巨大影響的判決，法院要「慎重判斷」。

報導指出，在美國與歐盟因格陵蘭問題，導致履行關稅協議出現問題，美國不得不將焦點轉向韓國。韓國貿易協會通商研究室長趙聖大分析，歐盟也和韓國一樣要進行立法程序，向韓國施壓的同時，也會對歐盟和其他國家施加壓力。