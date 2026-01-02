韓媒：李在明1月5日晤習近平 共商民生與和平

（中央社台北2日電）韓國總統李在明將於4日至7日對中國進行國是訪問。據韓聯社報導，李在明將於5日與中國國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。

韓聯社2日報導，韓國國家安保室室長魏聖洛2日在記者會上介紹李在明訪中行程安排。李在明將於4日至7日對中國進行國是訪問，並於5日與習近平舉行會談，兩人將就韓半島和平與無核化事宜進行探討。

除了韓中首腦會談外，李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日分別與中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。

今次是習近平與李在明在短短兩個月內第2次會面。路透社今天引述分析人士指出，習近平在如此短的時間內再與李在明會面，反映中方急於拉攏韓國鞏固雙方關係，並推動經濟合作與觀光交流。

日媒此前報導指，日本首相高市早苗正協調13日至14日左右，於日本奈良市的東大寺與李在明舉行領袖會談。若兩人真的會面，就是李在明在短時間內分別與中日領導人會面。

中國外交部長王毅日前與韓國外長趙顯通電話時表示，「日本一些政治勢力試圖開歷史倒車」，相信韓方會採取正確立場，在「台灣問題上恪守一個中國原則」。

（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150102