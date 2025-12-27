韓媒：涉非法對台出售潛艦技術 南韓前海軍中校獲刑2年半

南韓法院近日針對一起涉嫌違反《對外貿易法》的案件作出判決。一名曾任海軍中校的軍工企業負責人（以下稱「A某」），因未經南韓政府許可向台灣非法出售潛艦建造技術，遭判處2年6個月的有期徒刑。

南韓法院判處一名涉擅自對台出售潛艦技術的前軍官2年6個月有期徒刑。（示意圖／unsplash）

《韓聯社》26日引述法律界消息報導，昌原地方法院刑事審判庭日前對該案件作出上述判決。A某為海軍中校出身，涉嫌於2019年至2020年期間，將魚雷發射管設計圖等技術資料「非法出售」給台灣方面，違反《對外貿易法》被起訴。

根據南韓的現行法規，要出口被列入戰略物資名單的品目，事前須獲得產業通商資源部長或有關部門負責人的批准。若要出口軍用物資，則須獲得防衛事業廳長的批准。

A某經營的軍工企業在2019年與台灣方面，簽署了關於製造潛艇魚雷發射管和魚雷艙、金額為1.1億美元（約34.5億元新台幣）的合約。A某之後從大宇造船海洋（現名韓華海洋）前員工處，獲取數百個有關魚雷發射管設計技術和設計圖的資料夾，並將其出售給台方。報導稱，台灣據此建造的首艘自製潛艦「海鯤號」已在2023年下水。

法院除了對A某作出判刑外，還判處A某經營的軍工企業須繳納150億韓元（約3.2億元新台幣）罰金，並追繳950億韓元。

